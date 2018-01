Mary Jane Blige a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood

Cântăreaţa americană Mary J. Blige, supranumită „Regina muzicii hip-hop soul”, a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, joi, în ziua în care a împlinit vârsta de 47 de ani, scrie AFP.com.



„Sunt foarte recunoscătoare, şi spun acest lucru fără aroganţă”, a spus artista în faţa fanilor care au fost prezenţi la ceremonie.



Mary J. Blige a făcut referire la apariţia ei în drama „Mudbound”, regizată de Dee Rees, pentru care a fost nominalizată la Globurile de Aur. Artista a mai fost nominalizată la ediţia din acest an a Globurilor de Aur pentru cel mai bun cântec original, „Mighty River”, din filmul lui Rees.



„Dee Rees m-a sunat, mi-a oferit un rol şi mi-a pus viaţa în mişcare cu «Mudbound». Dee, îţi mulţumesc! Nu cred că înţelegi ce ai făcut. Chiar mi-au salvat viaţa. «Mudbound» mi-a dat o putere pe care nu ştiam că o am”, a spus Blige.



Rapperul Sean „Diddy" Combs, care a ajutat-o pe Blige să îşi lanseze cariera şi a produs mare parte din primul ei album, „What’s the 411?”, a fost prezent la ceremonie.



„Obişnuiam să visăm şi să spunem: «Vrem să fim cineva, să fim importanţi». Şi am reuşit acest lucru, cântând”, a spus rapperul.



Mary J. Blige a spus că Sean „Diddy" Combs a ajutat-o să treacă prin momente dificile ale vieţii ei. „Îl iubesc pe acest om foarte mult”, a spus artista.



Mary Jane Blige, născută pe 11 ianuarie 1971 în cartierul Bronx din New York, este o cântăreaţă, compozitoare şi producătoare de muzică R&B, ale cărei piese includ numeroase influenţe din soul, rap şi gospel. După debutul ei din 1992, cele 13 albume de studio lansate de Mary J. Blige s-au vândut în peste 50 de milioane de copii pe plan mondial.



Celebra cântăreaţă şi-a creat de-a lungul anilor şi o carieră prolifică de actriţă, dar mai discretă, jucând în numeroase filme şi seriale TV. Mary J. Blige a câştigat nouă premii Grammy şi a fost supranumită „Regina muzicii hip-hop soul”. Între cele mai cunoscute melodii ale ei se numără „Family Affair”, „No More Drama”, „Be Without You”, „Not Gon’ Cry”, „Love Is All We Need” şi „Seven Days”.