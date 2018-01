Ţara care vrea să interzică beţişoarele pentru curăţarea urechilor

Sursa: jurnal.md/digi24.ro Foto: observator.tv 12.01.2018 08:37

Guvernul Scoţiei plănuieşte să interzică fabricarea şi vânzarea beţişoarelor din plastic pentru curăţarea urechilor, într-un demers destinat reducerii cu 50% a poluării apei de către această ţară, scrie The Guardian citat de News.ro.



Lansând o consultare publică cu privire la această propunere, Roseanna Cunningham, secretar pentru mediu în Scoţia, a spus: „Interzicerea beţişoarelor din plastic pentru urechi ar demonstra clar ambiţia noastră de a rezolva problema plasticului ajuns în apă”.



„În ciuda numeroaselor campanii care au fost organizate, oamenii continuă să arunce astfel de beţişoare şi alte deşeuri în closet, iar acest lucru trebuie să înceteze. Sistemul de canalizare din Scoţia colectează şi tratează aproximativ 945 de milioane de litri de apă reziduală în fiecare zi. Aceste sisteme nu sunt create pentru a înlătura obiecte mici din plastic, precum beţişoarele pentru urechi, care pot ucide animale marine, precum şi păsări”, a spus Roseanna Cunningham.



Prin acest demers, Scoţia ar deveni prima ţară din Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord care impune interzicerea acestui produs.



Decizia ar veni în urma unor îngrijorări exprimate în legătură cu numărul de beţişoare de urechi care ajung pe plaje, după ce au fost aruncate în closete.



Deşi majoritatea retailerilor importanţi comercializează beţişoare de urechi biodegradabile, variantele care conţin plastic continuă să fie vândute de comercianţi mai mici.



Organizaţia caritabilă pentru mediu Fidra a colectat sute de mii de beţişoare de urechi de pe plaja Gullane, într-o operaţiune recentă de curăţare.



„Această măsură ar garanta faptul că Scoţia îşi va înjumătăţi contribuţia la poluarea cu plastic a apei”, a spus Richard Dixon, director al organizaţiei Friends of the Earth Scotland.