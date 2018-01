Domeniul Chambord a depăşit pentru prima dată un milion de vizitatori în 2017

Domeniul Chambord de pe Valea Loirei a depăşit pentru prima dată în 2017 un milion de vizitatori, înregistrând 916.888 de vizitatori ai castelului şi 133.186 de amatori de "activităţi de timp liber", a anunţat vineri conducerea domeniului citată de AFP.



S-a înregistrat o creştere de 25,92% a vizitatorilor la castel în raport cu anul anterior (728.133 de vizitatori) care a fost marcat de inundaţii şi de o vreme nefavorabilă.



Preşedintele Emmanuel Macron, care şi-a sărbătorit în decembrie aniversarea la Chambord, se numără printre vizitatorii prestigiosului castel construit de regele François I, contribuind astfel la o "creştere cu 900% a prezenţei castelului în presă".



Deschiderea grădinilor în stil francez în luna martie şi expoziţia "Georges Pompidou et l'art, une aventure du regard" au atras în special publicul, potrivit reprezentanţilor domeniului.



Domeniul Chambord a început din 2010 o reformă a strategiei turistice prin reînnoirea produselor comerciale şi prezentarea de concerte, lecturi şi expoziţii, precum şi de animaţii dedicate familiilor.



Castelul Chambord, situat la 15 km est de Blois, este unul dintre cele mai cunoscute castele din lume datorită unei distincte arhitecturi care îmbină stilul tradiţional francez cu structuri renascentiste.



Castelul, cel mai mare de pe Valea Loirei, a fost construit în inima celui mai mare parc forestier închis din Europa (5.441 metri). Edificiul a fost construit din ordinul regelui Francisc I, între anii 1519 şi 1547. Are 365 de camere care sunt mari, spaţioase şi încălzite de şeminee. Pe lângă camere, castelul mai are o bucătărie, o capelă şi o sală de teatru. Lângă castel sunt grajdurile şi grădina. Scara principală a fost proiectată de Leonardo da Vinci şi este dublu spiralată. În prezent castelul este în proprietatea statului francez şi este muzeu.