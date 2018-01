Cinci femei îl acuză pe James Franco de comportament inadecvat şi hărţuire sexuală

12.01.2018

Actorul american James Franco a devenit subiectul unor noi acuzaţii formulate împotriva lui, joi, după ce cinci femei, dintre care unele au fost eleve ale sale, au denunţat într-un articol publicat în Los Angeles Times comportamente inadecvate şi acte de hărţuire sexuală care ar fi fost comise de starul hollywoodian, informează AFP.[james franco hartuita]FOTO; Gulliver/ Getty Images - Violet Paley



Actorul, în vârstă de 39 de ani, şi avocatul lui au negat toate acuzaţiile ce i-au fost aduse, potrivit Agerpres.



Printre acuzatoare, patru foste eleve de la şcoala de actorie înfiinţată de James Franco afirmă că s-au simţit stânjenite din cauza comportamentului său, în special în timpul unor scene nud. Cea de-a cincea dintre acuzatoare, Violet Paley, în prezent în vârstă de 23 de ani, a declarat că s-a simţit obligată să întreţină raporturi sexuale orale cu actorul american în perioada în care cei doi au avut o relaţie.



Apariţia lui James Franco la gala de decernare a Globurilor de Aur, duminică seară, unde starul a purtat o insignă cu logoul campaniei Time's Up, demarată pentru a le proteja pe victimele agresiunilor sexuale comise la locul de muncă, pare să fi declanşat această salvă de acuzaţii împotriva actorului. El a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o comedie graţie rolului interpretat în filmul "The Disaster Artist".



"A fost ca şi cum aş fi primit o palmă în plină faţă", a declarat pentru LA Times Sarah Tither-Kaplan, o fostă elevă a şcolii de cinematografie Studio 4, înfiinţată de James Franco. Ea a reacţionat pe Twitter încă de duminică seară, declarând că s-a simţit "exploatată" în timpul filmării unor scene nud, pentru care a fost plătită cu 100 de dolari pe zi.



Ea a mai spus că a participat alături de alte femei la o scenă nud în timpul căreia James Franco ar fi înlăturat un celofan transparent protector care acoperea părţile intime ale actriţelor în timp ce simula raporturi sexuale orale.



Alte două foste eleve, Hilary Dusome şi Natalie Chmiel, au declarat că James Franco le-ar fi cerut - nu doar lor, ci şi altor actriţe - să renunţe la tricouri şi bluze în timpul filmărilor dintr-un club de striptease. În urma refuzurilor lor, actorul ar fi părăsit acel club într-un acces de furie.



O altă fostă elevă, Katie Ryan, a declarat pentru LA Times că James Franco "făcea pe toată lumea să creadă că putea să ofere anumite roluri dacă fetele erau dispuse să joace scene ce prezentau acte sexuale sau să renunţe la tricouri".



"Inexacte"



La rândul ei, Violet Paley a revenit în paginile cotidianului LA Times asupra acuzaţiilor deja formulate duminică pe Twitter. Tânăra regizoare se afla într-un automobil atunci când actorul a îndemnat-o să îi facă sex oral. "Am devenit foarte stresată şi i-am spus: 'Putem să facem asta mai târziu?'. Mi-a împins capul spre partea inferioară a corpului lui, iar eu, nedorind ca el să mă deteste, am făcut acel lucru".



Potrivit tinerei, ea ar fi vorbit de atunci cu James Franco, după izbucnirea scandalului Weinstein în toamna anului trecut, iar actorul ar fi recunoscut că a acţionat într-un mod neadecvat angajându-se într-o relaţie sexuală "cu cineva care se afla în plin proces de dezintoxicare", subliniind însă faptul că nu a făcut nimic care să fie ilegal.



Invitat în mai multe emisiuni TV la începutul acestei săptămâni după victoria obţinută la Globurile de Aur şi în plină campanie pentru Oscaruri, James Franco a fost întrebat încă o dată, miercuri, în legătură cu acele mesaje acuzatoare publicate pe Twitter. "Cele pe care le-am citit erau inexacte", a repetat starul american, aşa cum a făcut-o şi cu o zi înainte, în emisiunea "Late Night with Seth Meyers".



Într-un comunicat dat publicităţii de avocatul actorului, una dintre directoarele de casting ale filmului "The Long Home", care va fi lansat în 2018, afirmă că nu a primit niciodată vreo plângere din partea acestor actriţe.



"James face totul pentru a-i ajuta pe tinerii actori, actriţe şi regizori promiţători să dea lovitura şi să devină cunoscuţi în acest sector", a adăugat ea.



James Franco a ţinut prima pagină a presei internaţionale în 2014, după ce o britanică a publicat un schimb de mesaje pe Instagram în care actorul îi propunea să închirieze o cameră de hotel, deşi tocmai aflase că tânăra avea doar 17 ani.