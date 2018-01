Anul Câinelui de Pământ - 2018; Previziuni pentru fiecare zodie

Sursa: jurnal.md/dcnews.ro Foto: DivaHair 01.01.2018 13:52

Şobolan



Nu asculta de acea voce interioară care îţi spune să vezi totul numai în negru. Priveşte viaţa cu mai multă seninătate şi vei realiza că, de fapt, nu ai absolut niciun motiv să te plângi sau să îţi faci griji. Apreciază tot ceea ce ai şi toate lucrurile bune care ţi se întâmplă!



Bivol



Pentru a amplifica influenţele celeste ale acestui an şi pentru a diminua impactul negativ, va fi în interesul tău să îţi faci un bilanţ al vieţii şi să începi să îţi faci planuri noi. De fiecare dată când ai încredere în tine şi te arăţi întreprinzătoare şi inovatoare, norocul îţi va zâmbi. Dar, dimpotrivă, dacă nu încerci să schimbii ceea ce se întâmplă în viaţa ta şi dacă te complaci într-o rutină nesatisfăcătoare, atunci norocul îţi va întoarce spatele.



Tigru



Anul nou chinezesc este deosebit de promiţător şi poţi reuşi în tot ce ţi-ai propus. Cel mai bun sfat de care ar trebui să ţii cont este să ai încredere în tine. Mergi înainte fără să îţi pui prea multe întrebări. Dacă eziţi, vei risca să pierzi ocazii speciale care îţi pot apărea în cale.



Iepure



În general, perspectivele sunt pozitive. Cu toate acestea, anul va fi marcat de unele configuraţii tensionate. Pentru a-ţi păstra liniştea, ar fi în interesul tău sp adopţi un stil de viaţă echilibrat chiar de la începutul anului. Fii atent la dieta ta şi gândeşte-te cum să faci pentru a sta când mai mult la aer proaspăt.



Dragon



În acest an, vei deveni mai sigur/ă pe tine şi îţi vei susţine originalitatea, mai ales în carieră, unde calităţile tale vor fi recunoscute de superiorii şi colegii tăi. Dar vei avea şi tendinţa de a adopta uneori poziţii prea radicale. Refuzând să faci concesii, îi vei antagoniza chiar şi pe cei care vor doar să te ajute. Aşteaptă ca norocul să îţi zâmbească!



Şarpe



Evoluţia ta personală va fi ieşi în evidenţă în acest an. Vei descoperi lucruri noi care te interesează şi vei înţelege mai bine direcţia destinului tău. Multe dintre voi veţi fi atrase de tot ce e legat de spiritualitate.



Cal



Anul poate fi marcat de surprize importante. Acum, ca un nativ al acestui semn, te superi pe tot ce e neprevăzut. Cu toate acestea, va fi în interesul tău să acţionezi rapid dacă schimbările vin şi îţi tulbură programul în mediul profesional. Având în vedere configuraţiile astrale favorabile ale anului, astfel de modificări vor fi în beneficiul tău, cu condiţia să îţi asumi riscuri şi să spui da provocărilor.



Oaie



Astrele îţi promit un an plin de surprize plăcute, în special în carieră sau în viaţa ta socială. Cu toate acestea, poţi întâmpina unele obstacole în cale. Acum, pentru a face faţă provocărilor anului şi pentru a profita la maximum de ele, va trebuie să te afli într-o formă bună. Prin urmare, este imperativ să acorzi prioritate sănătăţii tale. Un stil de viaţă stabil şi echilibrat, o dietă corectă şi o verificare medicală regulată se vor dovedi a fi cea mai bună metodă de apărare împotriva oricăror probleme de sănătate.



Maimuţă



În acest an, va trebui să depui eforturi măreţe pentru a obţine ceea ce îţi doreşti. Schimbări importante pot avea loc acasă sau la locul de muncă, aşa că trebuie să fii pregătită. Ar fi ideal dacă ai putea râmâne încrezătoare când simţi că ai obosit. Dacă nu acţionezi cu panică, vei găsi soluţii strălucitoare şi vei trimfa în faţa dificultăţilor. Fii convinsă că viaţa e făcută pentru reînnoiri şi că schimbările sunt utile pentru că îţi permit să progresezi.



Cocoş



Accentul va fi pus pe sectoarele legate de relaţiile cu ceilalţi. Astfel, va fi în interesul tău să te gândeşti mai mult la alţi oameni. Fie că este vorba de carieră, dragoste sau viaţa de familie, nu lua nicio decizie fără a anticipa consecinţele lor asupra celor din jurul tău. Un câştig mare îţi va bate la usă dacă vei pune pe primul plan familia şi prietenii.



Câine



Nu ai de ce să te plângi în acest an nou chinezesc, pentru că vei avea parte de noroc în marea majoritate a sectoarelor vieţii tale. Vei avea nevoie de răbdare şi tenacitate la locul de muncă. Dacă eşti suficient de înţeleaptă să te adaptezi la noile provocări care apar, îţi vei întări caracterul şi vei dezvolta două calităţi esenţiale: arta negocierii şi abilitatea de a face alegeri delicate.



Mistreţ



Climatul astral se va limpezi acum. După un an destul de haotic, vei începe să te simţi mai bine cu tine însăţi. Cu toate acestea, mai ai multe lecţii de învăţat. Mai întâi de toate, arată-te extrem de rezonabilă în toate domeniile vieţii tale. Apoi, propune-ţi să fii mai dezinteresată, potrivit eva.ro. În cele din urmă, cu cât eşti mai dispusă să îţi modifici planurile în ultimul moment, cu atât vei avea parte de mai multă plăcere în toate aspectele vieţii.