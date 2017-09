Un bileţel scris de Jimi Hendrix unei femei în 1967 va fi scos la licitaţie

Un bileţel pe care chitaristul Jimi Hendrix l-a scris unei femei în 1967 va fi scos la licitaţie la 23 octombrie, în oraşul Etwall, din nordul Marii Britanii, potrivit unei case de licitaţii britanice citată vineri de EFE.



Bileţelul are preţul de pornire de între 2.000 şi 3.000 de lire (între 2.169 şi 3.254 de euro).



Anthea Connell, deţinătoarea bileţelului, era aşezată într-o sală de dans din Lincolnshire, în martie 1967, când Jimi Hendrix s-a apropiat şi a intrat în vorbă cu ea înainte de a urca pe scenă şi a începe să cânte.



Artistul urma să cânte împreună cu trupa sa, Jimi Hendrix Experience.



"A început să vorbească cu mine, însă eu eram atât de uimită încât nici măcar nu mai ştiu ce mi-a spus", a declarat femeia care acum are 69 de ani.



Hendrix, care a murit în 1970 la 27 de ani, i-a dăruit o casetă cu corzi de chitară care avea pe partea din spate o notă în care scria: "To Anthea — Love and kisses to you forever. I wish I could really talk to you. Stay sweet, Jimi Hendrix". (Pentru Anthea, dragoste şi sărutări pentru totdeauna, îmi doresc să fi vorbit într-adevăr cu tine).



Charles Hanson, proprietarul casei de licitaţii Hansons care va organiza vânzarea, a precizat că este vorba de "o piesă rară şi preţioasă pe care mulţi colecţionari iubitori ai muzicii şi-ar dori să o aibă".