Veterana actriţă şi politiciană Glenda Jackson, noua imagine a celebrului trenci Burberry

Casa de modă britanică Burberry a angajat-o pe veterana actriţă şi fost politiciană Glenda Jackson ca imagine a celebrului său trenci pentru noua colecţie a firmei, informează mass-media locale citate de EFE.



Firma de lux va prezenta la 16 septembrie, în cadrul Săptămânii Modei de la Londra, viitoarea sa colecţie care, potrivit lui Christopher Bailey — directorul de creaţie al casei Burberry — se inspiră din fotografia socială care documentează diferitele stiluri de viaţă britanice ale secolului XX.



Ca avanpremieră, Burberry a publicat miercuri două imagini ale reputatului fotograf Alasdair McLellan, iar într-una dintre ele poate fi văzută celebra actriţă şi fostă deputată laburistă în vârstă de 81 de ani, îmbrăcată cu trenciul legendar al acestei case de modă.



Într-o altă fotografie apare muzicianul şi actorul Loyle Carner, care priveşte spre cameră îmbrăcat cu un alt model al emblematicului trenci şi cu un pulover în dungi.



Christopher Bailey şi-a găsit în trecut inspiraţia în romanul ''Orlando'' al Virginiei Woolf, sau în stilul original al artistului David Hockney.



Potrivit ziarului ''The Daily Telegraph'', aşa cum a făcut Burberry în ultimii ani, se prevede organizarea unei expoziţii la Londra, intitulată ''Here We Are'', care va fi deschisă în perioada 18 septembrie — 1 octombrie la Old Sessions House.



Ziarul britanic notează că expoziţia va include imagini cu Karen Knorr din celebra serie "Belgravia" din 1970, fotografii cu Charlie Phillip în districtul londonez Notting Hill, şi câteva portrete ale unor oameni de afaceri britanici realizate de Brian Griffin, sau poze ale regizorului Ken Russell şi fotografei Shirley Baker.