Gwyneth Paltrow afirmă într-un interviu că a distrus atât de multe relaţii

Gwyneth Paltrow a discutat miercuri despre viaţa ei amoroasă în cadrul podcastului "Girlboss Radio" cu Sophia Amoruso şi a mărturisit că simte vinovată pentru că a distrus multe dintre relaţiile sale din trecut, relatează joi agenţia de ştiri UPI.



"Am distrus atât de multe relaţii, atât de multe", a spus actriţa în cadrul interviului.



"Sunt o prietenă destul de bună, o soră, o fiică şi o mamă bună, dar pot fi cel mai vulnerabilă când vine vorba de felia romantică a 'plăcintei' şi să o distrug. A fost nevoie de multă muncă pentru a ajunge în stadiul în care să am o relaţie romantică bună", a adăugat ea.



Sophia Amoruso l-a menţionat pe Brad Pitt printre bărbaţii cu care Gwyneth Paltrow a avut relaţii, iar actriţa de 44 de ani a răspuns: "Am distrus lucrurile cu Brad".



Paltrow şi Pitt au avut o relaţie de peste doi ani şi au fost chiar logodiţi înainte de a pune punct legăturii lor, în 1997. După aceea, la sfârşitul anilor '90, vedeta a avut o relaţie cu mai multe pauze cu Ben Affleck, până când cei doi s-au despărţit definitiv în 2000.



Anterior, Gwyneth Paltrow a declarat în show-ul lui Howard Stern că Ben Affleck era "super inteligent şi foarte, foarte talentat, dar nu se afla în acel moment din viaţă potrivit pentru a avea o prietenă".



Relaţia cea mai lungă a actriţei a fost cea cu solistul trupei Coldplay, Chris Martin, cu care are doi copii şi cu care a fost căsătorită timp de zece ani înainte de a divorţa, în 2016. Gwyneth Paltrow are în prezent o relaţie romantică cu Brad Falchuk, potrivit UPI.