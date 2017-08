VIDEO

Taylor Swift a stabilit un record după ce noul ei videoclip a fost vizualizat de peste 43 de milioane de ori în 24 de ore de la debut

Cântăreaţa americană Taylor Swift a stabilit un record pe YouTube, după ce noul ei videoclip, “Look What You Made Me Do”, a fost vizualizat de peste 43 de milioane de ori în primele 24 de ore de la momentul lansării acestuia, informează Reuters.



Reprezentanţii YouTube au transmis marţi că acesta a fost cel mai mare debut al oricărui videoclip din istoria platformei, depăşind recordul anterior, deţinut de rapperul sud-coreean Psy, pentru ”Gentleman”, videoclipul său generând în 2013 un total de 36 de milioane de vizualizări în primele 24 de ore de la momentul lansării.







Videoclipul “Look What You Made Me Do”, prin care Taylor Swift le răspunde persoanelor care au atacat-o în ultimii 10 ani pe plan profesional, dar şi personal, a fost lansat duminică, la gala MTV Video Music Awards.



Taylor Swift, în vârstă de 27 de ani, nu a fost prezentă la gală. Cântăreaţa nu s-a prezentat pe covorul roşu şi la mai multe gale de premiere în 2017, după ce a avut conflicte foarte mediatizate cu starurile Kanye West, Kim Kardashian şi Katy Perry.



Potrivit YouTube, videoclipul ei a avut o medie de 30.000 de vizualizări pe minut în primele 24 de ore de la momentul lansării, numărul de vizualizări pe oră depăşind pragul de trei milioane.



La momentul transmiterii acestei ştiri, videoclipul are peste 72,7 de milioane de vizualizări pe YouTube.



“Look What You Made Me Do” este prima melodie din noul album al cântăreţei Taylor Swift, ”Reputation”, care va fi lansat în luna noiembrie.



Recordul pentru cel mai vizualizat videoclip muzical pe YouTube este deţinut de cel al hitului ”Despacito”, interpretat de Luis Fonsi şi Daddy Yankee, care a depăşit numărul de 3 miliarde de vizulizări la începutul lunii august.



Născută pe 13 decembrie 1989, Taylor Seift are în palmares zece premii Grammy. În 2016, a ocupat primul loc în topul Forbes al celor mai bine plătite vedete din lume, cu venituri anuale de 170 de milioane de dolari. A debutat cu albumul omonim în 2006 şi a devenit cea mai tânără compozitoare-interpretă a unui single care a ajuns pe primul loc în secţiunea country a topului Billboard. Au urmat alte patru materiale de studio care s-au bucurat de un succes răsunător, în special în Statele Unite, dar şi pe plan mondial, după tranziţia sa din ultimii ani spre stilul pop: ”Fearless” (2008), ”Speak Now” (2010), ”Red” (2012) şi ”1989” (2014). Cântecele sale vorbesc despre propriile experienţe în dragoste, prietenie şi evoluţie personală.