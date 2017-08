Cum a ajuns autorul „Game of Thrones” de la un profesor de jurnalism la o avere netă de 15 milioane de dolari

Sursa: jurnal.md/capital.ro Foto: parade.com 30.08.2017 11:36

În vara lui 1991, o scenă surprinzătoare a luat naştere în mintea lui George R.R Martin. Un băiat a privit decapitarea unui om, apoi a găsit câţiva pui de lupi în zăpadă.



“Pur şi simplu aceasta a răsărit în mintea mea atât de puternic încât am ştiut de la început că trebuie să o scriu”.



Aşadar Martin a început să scrie “Game of Thrones”, prima parte din seria care urma să se numească “Un cântec despre gheaţă şi foc”. Cartea a fost publicată în anul 1996 iar vânzările au fost foarte “solide”, potrivit The Guardian.



În cele din urmă ideea lui Martin a fost un bulgăre de zăpadă într-un succes uriaş. În anul 2016 s-au vândut peste 70 de milioane de exemplare de cărţi, iar în 2011 s-a lansat, de asemenea, şi serialul HBO “Game of Thrones”.



Potrivit clasamentului Forbes, el a câştigat până în prezent 15 milioane de dolari. Dar cum a reuşit un simplu om din New Jersey să devină unul dintre cei mai discutaţi autori din Statele Unite ale Americii?



George R.R. Martin a început să scrie la o vârstă fragedă. Potrivit propriului său site, a început cu vânzarea unor cărţi despre monştri copiilor din alte cartiere, inclusiv lecturi dramatice.”



El a fost de asemenea şi un şoarece de bibliotecă. “Cititul. Ăsta era sportul la care eram cel mai bun!”, a spus Martin despre copilăria sa.



Cultivându-se, Martin credea că ar putea deveni un super-erou sau un astronaut.



În cele din urmă, el a decis să se concentreze doar asupra literaturii. În timpul petrecut la Liceul Marist, Martin a devorat toate cărţile de benzi desenate pe care le-a avut în mână.



George Martin a început să îşi trimită poveştile unor reviste amatoare pentru fani. În 1970, pe când avea 21 de ani, şi-a vândut prima poveste profesională revistei Galaxy, potrivit site-ului său oficial.



Deşi poveştile sale sunt recunoscute pentru brutalitatea lor, creatorul “Game of Thrones” a declarat: “Dacă scrieţi despre război şi violenţă, arătaţi costul. Arătaţi cât de urât este!”



“Consider că cel mai important lucru pentru cei ce îşi doresc să devină scriitori este cititul! A precizat Martin într-o postare pe propriul site de socializare.” Nu trebuie să sortezi ceea ce citeşti, fantezie, SF, benzi desenate, nu contează. Trebuie să citeşti orice!”