Phil Collins a fost spitalizat după ce a alunecat într-o cameră de hotel

Cântăreţul Phil Collins a fost spitalizat după ce a alunecat într-o cameră de hotel şi a suferit o lovitură puternică la cap. Artistul şi-a amânat concertele pe care urma să le susţină joi şi vineri la Royal Albert Hall din Londra, informează CNN.



”S-a trezit în toiul nopţii pentru a merge la toaletă şi a alunecat în camera sa de hotel, lovindu-se la cap de un scaun”, au transmis reprezentanţii lui Phil Collins printr-un mesaj publicat pe Facebook, joi, precizând că artistul merge cu dificultate din cauza unei operaţii la spate.



Reprezentanţii artistului au adăugat că Phil Collins a avut nevoie de cusături pentru rana provocată în timpul căderii, în apropierea unui ochi. Cântăreţul se recuperează bine şi va fi ţinut sub observaţie de medici timp de 24 de ore.



Cele două concerte care ar fi trebuit să aibă loc joi şi vineri au fost reprogramate pe 26 şi 27 noiembrie, biletele achiziţionate de fani rămânând valabile.



Phil Collins îşi va continua turneul "Not Dead Yet” duminică, în oraşul german Köln, apoi în Paris, înainte de a se întoarce în Londra pentru un concert în Hyde Park, pe 30 iunie.



Născut pe 30 ianuarie 1951, Phil Collins este cântăreţ, instrumentist, compozitor, producător şi actor. Între 1970 şi 1996 a făcut parte, ca toboşar şi mai târziu ca solist, din grupul Genesis, iar cariera solo şi-a lansat-o odată cu albumul ”Face Value”, în 1981. Acesta a fost urmat de alte şapte discuri solo de studio. Este deţinătorul a şapte premii Grammy, cinci Brit Awards şi al unui Oscar, pentru cel mai bun cântec, "You'll Be in My Heart", din animaţia ”Tarzan” (1999), iar albumele sale s-au vândut în peste 100 de milioane de copii în întreaga lume. Phil Collins a făcut parte, printre altele, din figuraţia filmul The Beatles ” A Hard Day's Night” (1964), a apărut într-un episod al serialului de televiziune ”Miami Vice” şi a fost protagonistul dramei romantice ”Buster” (1988), regizată de David Green. Şi-a împrumutat vocea şi unor personaje animate, în ”Balto” (1995) şi ”Cartea Junglei 2” (2003). În anii 1999, 2000 şi 2006, Phil Collins a revenit alături de Genesis. Starul britanic a fost căsătorit de trei ori şi are cinci copii.



În 1999, Phil Collins a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, iar în 2010 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, în calitate de toboşar al grupului Genesis.