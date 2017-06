Ariana Grande îşi reia turneul mondial cu un concert la Paris în condiţii de securitate sporită

Cântăreaţa americană Ariana Grande îşi reia miercuri seară, la Paris, turneul mondial întrerupt după atentatul de la Manchester, cu un concert în condiţii de înaltă securitate, a doua zi după agresarea unui poliţist în faţa Catedralei Notre-Dame din Paris, informează AFP.

Marţi, chiar înainte de atacul cu ciocanul asupra unui poliţist de la Notre-Dame comis de un student algerian, poliţia a anunţat "un dispozitiv special" pentru acest concert, evocând "un context simbolic puternic".

Circulaţia va fi interzisă miercuri seară în jurul sălii de concert, în estul Parisului, iar poliţiştii vor ajuta agenţii de securitate să filtreze publicul, potrivit prefecturii.

Forţele de ordine vor acorda "o atenţie specială zonelor de aşteptare ale publicului şi reţelei de transport în comun care deserveşte zona".

La 22 mai, un kamikaze s-a aruncat în aer la finalul concertului solistei pop americane de la Manchester Arena, provocând moartea a 22 de persoane, printre care şapte minori, şi rănirea a peste o sută de persoane.

Artista americană şi-a anulat concertele pe care urma să le susţină la Londra, în Belgia, în Germania, în Polonia şi în Elveţia. Ea s-a întors la locuinţa ei din Florida, dar a participat duminică la un mare concert de caritate la Manchester, alături de staruri precum Justin Bieber, Katy Perry sau Coldplay

"Aş vrea să vă mulţumesc că sunteţi atât de puternici, de uniţi, de iubitori", le-a spus Ariane Grande fanilor, unii dintre ei foarte tineri, care au participat la acest concert intitulat "One love Manchester". Ariana Grande a terminat concertul în lacrimi, interpretând melodia "Over The Rainbow".

În ziua concertului ei de la Paris, fanii refuză să dea înapoi în faţa fricii. "Dacă este ceva planificat, nu putem face mare lucru", a declarat pentru AFP o tânără de 19 ani originară din Irlanda de Nord, venită să studieze la Paris, Caoimhe McDonnell. "Mă tem cu adevărat, dar nu vreau ca asta să mă împiedice să merg", a spus ea.

Prietena ei Clodagh Ennis spune la rândul ei că "să nu merg la concert ar însemna să-i las pe terorişti să câştige".

Ariana Grande îşi va continua turneul vineri la Lyon, iar apoi va pleca în Portugalia, Spania, Italia, Brazilia, Mexic şi Filipine.