Ce riscaţi dacă purtaţi ochelari de soare cumpăraţi „de la tarabă”

Atenţie maximă la ultraviolete. Deşi nu sunt la fel de periculoase pentru ochi, pot contribui la apariţia cataractei. Iar ochelarii de soare vă protejează doar dacă au 3 caracteristici esenţiale.În faţa razelor soarelui, pielea este expusă în proporţie de 100%. Ochiul, în schimb, are mai multe metode naturale de protecţie. Prima o reprezintă pleoapele care se strâng la lumină. Al doilea sistem este reprezentat de cornee, care micşorează doza de radiaţii primită. Al treilea sistem este irisul, partea colorată a ochiului, care se strânge asemenea fantei unui aparat foto.Atenţie însă la ochelarii de soare purtaţi doar de dragul modei!„Dacă sunt folosiţi ochelari de soare care nu au protecţie pentru radiaţia ultravioletă, o lentilă care este închisă la culoare, scade capacitatea irisului de a se strange. Deci în niciun caz nu trebuie folosiţi ochelari care n-au protecţie pentru ultravioletele A şi B, pentru că fac mai prost decât dacă nu foloseşti deloc”, a declarat dr. Mihaela Simion, medic primar oftalmolog, pentru CSID Ochelarii de soare recomandanţi sunt cei de dimensiuni mai mari, cu braţe groase, cu protectie pentru ultravioletele A şi B. În plus, ideal ar fi să aibă lentile polarizante. Acestea elimină orice fel de reflexie a luminii. Devin obligatorii dacă aveţi ochi albaştri sau verzi.„Ochii mai deschişi au mai puţin pigment, mai puţină protecţie. În orice caz însă, indiferent de culoarea ochilor, cel mai bine e să ne protejăm cu ochelari de soare cu filtre”, spune dr. Simona Ardelean, medic specialist oftalmolog.Astfel, reduceţi riscul unor boli, de exemplu cataracta. Ultravioletele determină acumularea de apă în cristalin din alte stucturi ale ochiului. În felul acesta, cristalinul devine din transparent opac. Este un motiv al apariţiei cataractei la vârste tinere, sub 40 de ani.„Pacientul vede din ce în ce mai slab, consideră că trebuie să folosească lentila închisă la culoare şi practic intrăm într-un cerc vicios dacă nu foloseşte un ochelar de bună calitate”, spune dr. Mihaela Simion, medic primar oftalmolog.„Probabil că îi soarele e din ce în ce mai nociv pentru ochi şi mai ales pentru cristalin şi determină apariţia cataractei premature”, spune dr. Simona Ardelean, medic specialist oftalmolog.Dar soarele afectează inclusiv retina, zona nervoasa cea mai importantă a ochiului. Expunerea fără protecţie la cantităţi mari de ultraviolete poate contribui şi la apariţia altei boli.„Degenerescenţa maculară legată de vârstă este una dintre afecţiunile pentru care la momentul actual există doar tratament paleativ. Înseamnă că pierde vederea de detaliu, vederea cea mai bună, poate să distingă umbre”, spune dr. Mihaela Simion, medic primar oftalmolog.Concluzia? Ochelarii de soare cu filtre nu se poartă doar când mergeţi la plajă, ci tot timpul între orele 11 şi 17.