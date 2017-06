Peste 2 milioane de lire sterline, strânse în urma concertului caritabil One Love Manchester

Crucea Roşie britanică a confirmat că în urma concertului care a avut loc duminică seară, pe terenul de cricket Old Trafford din Manchester, s-a strâns o sumă ce depăşeşte 2 milioane de lire sterline, potrivit BBC.



Suma va fi donată victimelor şi familiilor afectate de atacul terorist care a avut loc în urmă cu două săptămâni.



Alte peste 10 milioane de lire sterline au fost strânşi de We Love Manchester Emergency Fund.



Momente de reculegere, mesaje de susţinere şi interpretări emoţionante s-au numărat printre punctele cheie ale spectacolului caritabil ”One Love Manchester”, care a avut loc duminică în memoria victimelor atacului terorist din 22 mai din oraşul englez.



Una dintre premierele muzicale înregistrate în show-ul de duminică a fost duetul Liam Gallagher şi Coldplay. Împreună au interpretat piesa ”Live Forever”. Liam Gallagher, fost membru al trupei Oasis, a fost invitatul-surpriză al evenimentului din oraşul său natal.



Potrivit organizatorilor, aproximativ 50.000 de oameni au fost prezenţi la show-ul iniţiat de cântăreaţa americană Ariana Grande şi organizat de echipa sa.



Ariana Grande, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Coldplay, Miley Cyrus, Niall Horan, Little Mix, Katy Perry, Take That, Usher, Pharrell Williams, Robbie Williams, Marcus Mumford şi Liam Gallagher au cântat la evenimentul caritabil.



Un număr de 22 de persoane au fost ucise, dintre care şapte copii, când Salman Abedi a detonat o bombă la ieşirea din Manchester Arena, pe 22 mai, la finalul unui concert Ariana Grande. Cincizeci de răniţi în atac se mai află internaţi, iar 17 dintre ei sunt în stare critică.