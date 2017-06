O actriţă din Republica Moldova, pe covorul roşu de la Cannes şi Nisa!

FOTO

În luna mai, în sudul Franţei s-au desfăşurat două evenimente care au adunat toată crema cinematografiei mondiale: Festivalul de Film de la Cannes şi Festivalul de Film de la Nisa. Alături de inviţaţi de seamă, mari actori şi regizori ai lumii, pe covorul roşu a păşit şi Silvia Busuioc, actriţă şi model originară din R. Moldova, actualmente stabilită la Los Angeles.Şi-a făcut debutul actoricesc în Italia, ţară în care s-a mutat alături de părinţi pe când avea 16 ani, iar astăzi locuieşte în Statele Unite ale Americii şi apare în producţii din diferite ţări ale lumii. Anul trecut, în cadrul Festivalului de Film de la Locarno, a prezentat alături de echipa lor elveţiano-austro-germană serialul „Gotthard”, în care jucase rolul italiencei Leo, iar în acest an, la Cannes Film Festival şi la Nice Film Festival, a venit pentru a prezenta un alt proiect cu participarea ei – „Untitled”, un thriller în alb-negru regizat de Chris Loizou.„De obicei, nu merg la acest gen de evenimente dacă nu am o peliculă înscrisă în concurs. Nu zic, e frumos să fiu acolo, dar consum timp şi energie, astfel că prefer să fac altceva decât să particip la festivaluri. „Untitled”, cu care am mers acum la Nisa şi la Cannes, e filmat în stilul lui Albert Hitchcock şi relatează viaţa unui producător de film, iar eu am jucat rolul lui Kitten, o româncă „blocată” în seducerea on-line. Filmul a avut un buget redus, de 300-400 mii de lire sterline, ceea ce se consideră puţin pentru Marea Britanie, iar la Nice International Filmmaker Festival s-a bucurat de cinci nominalizări la mai multe categorii, în final obţinând premiul ‘The best movie‘. A fost superb!”, ne spune Silvia Busuioc, care a fost inclusă în selecţia „Tinere Talente” la Cannes.Vorbeşte cu entuziasm despre cele nouă zile petrecute la evenimentele cinematografice de pe Coasta de Azur – trei la Nisa şi şase la Cannes: a avut norocul să vadă premiera tuturor filmelor înscrise în concurs, a participat la cina oficială de încheiere a festivalului de la Cannes, dar cel mai mult se bucură că i-a cunoscut pe doi mari cineaşti români: Radu Mihăileanu şi Cristian Mungiu, acesta din urmă a fost şi preşedintele Juriului Secţiunii Cinéfondation şi scurtmetraje la Cannes. „Sunt mai aproape de cinematografia românească: văd imagini şi locuri care îmi amintesc de copilărie, de problemele care sunt direct sau indirect legate de oamenii pe care îi cunosc. Efectul acestor filme asupra mea e atât de puternic deoarece acolo îmi sunt rădăcinile”, adaugă ea.