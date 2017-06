Vârsta de 40-44 de ani, cea mai periculoasă pentru cuplurile căsătorite // STUDIU

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: shutterstock.com 23.06.2017 08:22

Majoritatea persoanelor căsătorite aleg să se separe de partenerii lor de viaţă în preajma vârstei de 40-44 de ani, conform rezultatelor prezentate miercuri de realizatorii unui studiu pe tema divorţurilor desfăşurat în Anglia şi Ţara Galilor, citat de Xinhua.



Oficiul Naţional de Statistică (ONS) din Marea Britanie a desfăşurat o analiză a tuturor divorţurilor înregistrate în 2015, cel mai recent an pentru care sunt disponibile date complete.



În urma studiului s-a aflat că 101.055 de cupluri heterosexuale au ales să divorţeze în 2015, o descreştere cu 9,1% în comparaţie cu anul 2014 şi o descreştere cu 34% faţă de un vârf înregistrat în 2003.



Vârsta medie a bărbaţilor şi femeilor care au divorţat în 2015 a fost de peste 40 de ani, ceea ce face ca această grupă să se afle pe primul loc în topul vârstei la care persoanele aleg să facă acest pas în viaţă.



Media de vârstă a partenerilor de viaţă care aleg să se separe a crescut anual între 1985 şi 2015, fiind cu peste opt ani mai mare, atât în cazul bărbaţilor cât şi al femeilor, notează sursa citată.



De asemenea, analiza a luat în calcul şi informaţii cu privire la cuplurile homosexuale din Anglia şi Ţara Galilor care au ales să se separe. ''În premieră, cifrele cuprind date pe un an întreg privind divorţurile cuplurilor de acelaşi sex, în 2015 înregistrându-se 22 de divorţuri — 12 cupluri feminine şi 10 masculine'', a notat Nicola Haines din cadrul ONS.



Comportamentul neconform a fost cel mai des invocat motiv de divorţ în rândul cuplurilor de acelaşi sex, printre practicile reclamate fiind şi angajarea în relaţii sexuale cu alte persoane, a adăugat ONS.



Adulterul, unul dintre motivele comune de divorţ, este recunoscut legal numai atunci când este comis în relaţiile heterosexuale, precizează Xinhua.



În acelaşi an în care 101.055 de cupluri au ales să divorţeze, 248.000 de cupluri şi-au unit destinele.



Potrivit ONS, scăderea numărului de divorţuri ar putea fi explicată prin faptul că din ce în ce mai multe cupluri aleg să trăiască împreună fără a se căsători.



Numărul divorţurilor din 2015 în rândul cuplurilor heterosexuale a depăşit cu peste jumătate rata separărilor legale înregistrate în 1993, conform cifrelor ONS.



''Schimbarea de atitudine cu privire la coabitare ca alternativă la căsnicie sau înaintea căsătoriei, în special în rândul tinerilor, a fost cel mai probabil un factor care a contribuit la descreşterea ratei divorţurilor din 2003. Frecvenţa coabitării a crescut în această perioadă, în timp ce numărul persoanelor căsătorite a scăzut'', precizează ONS.



Potrivit instituţiei, vârsta persoanelor care aleg să se căsătorească este foarte posibil să fie îndeaproape legată de riscul de divorţ, cei care aleg să îşi unească destinele la începutul vârstei de 20 de ani având cel mai mare risc de divorţ.



Datele arată de asemenea că vârsta medie a celor care aleg să se căsătorească a crescut treptat din 1970, atât în rândul bărbaţilor cât şi al femeilor.