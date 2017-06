Lin-Manuel Miranda şi Zoe Saldańa vor primi fiecare o stea pe Hollywood Walk of Fame

Cântăreţul şi compozitor Lin-Manuel Miranda, autor al musicalului de succes pe Broadway 'Hamilton', şi actriţa Zoe Saldańa, cunoscută pentru rolurile sale în filme precum 'Avatar' (2009) şi 'Guardians of the Galaxy' (2014), vor primi fiecare o stea pe celebrul Hollywood Walk of Fame din Los Angeles, relatează EFE.



Anunţul a fost făcut de Camera Comerţului de la Hollywood, instituţia care administrează aceste recunoaşteri aduse artiştilor pe legendarul Hollywood Boulevard, incluzându-i pe cei doi artişti hispanici pe lista celor premiaţi cu câte o stea pe Walk of Fame în 2018.



Saldańa figurează la categoria cinema alături de Jack Black, Kirsten Dunst, Jeff Goldblum, F. Gary Gray, Mark Hamill, Jennifer Lawrence, Gina Lollobrigida, Minnie Mouse şi Nick Nolte.



La rândul său, Miranda apare la categoria teatru şi interpretări live unde mai figurează Charles Aznavour şi regretatul comic Bernie Mac.



La categoria televiziune vor fi recompensaţi cu o stea Anthony Anderson, Gillian Anderson, Lynda Carter, Simon Cowell, RuPaul Charles, Taraji P. Henson, Eric McCormack, Ryan Murphy, Niecy Nash, Mandy Patinkin, Shonda Rhimes şi Steve Irwin, cel din urmă cu titlu postum.



În ce priveşte muzica vor fi recunoscute meritele cântăreţilor Mary J. Blige, Richard Branson, Petula Clark, Harry Connick, Jr., Ice T, Snoop Dogg, Carrie Underwood şi 'Weird Al' Yankovic.



La rândul său, Steve Jones va primi o stea la categoria radio.



Fiecare dintre artiştii nominalizaţi va avea la dispoziţie doi ani pentru a-şi inaugura steaua pe Hollywood Boulevard într-o ceremonie specială.