Moştenitoarea averii Swarovski s-a căsătorit într-o rochie de peste un milion de dolari, decorată cu 500.000 de cristale

Moştenitoarea averii Swarovski, Victoria Swarovski, s-a căsătorit în weekend, în oraşul italian Triest, într-o ceremonie de lux la care a purtat o rochie de mireasă în valoare de peste un milion de dolari, decorată cu 500.000 de cristale, informează mirror.co.uk.

Victoria Swarovski, în vârstă de 23 de ani, s-a căsătorit cu Werner Mürz, investitor în domeniul imobiliar.

La ceremonia care a avut loc în oraşul italian Triest, în Catedrala San Giusto, au participat 250 de prieteni apropiaţi şi membri ai familiei. Mireasa a fost condusă la altar de tatăl ei, Paul Swarovski.

Rochia de mireasă, în valoare de peste un milion de dolari, decorată cu 500.000 de cristale Swarovski, are o trenă imensă şi cântăreşte 46 de kilograme. Mireasa a purtat şi un voal de 8 metri lungime, cercei cu diamante şi o pereche de pantofi cu toc Jimmy Choos. Verigheta sa este decorată, de asemenea, cu diamante.





Nunta a durat trei zile, cu două petreceri care au urmat după ceremonie. La prima petrecere mireasa a purtat o rochie albă mai simplă, iar pentru cea de-a doua petrecere a ales o rochie roşie voluminoasă, decorată, de asemenea, cu sute de mii de diamante roşii mici.

Victoria Swarovski este cunoscută în Austria, unde a cântat încă din copilărie, obţinând primul contract cu Sony la vârsta de 17 ani. A cântat în melodia tematică a filmului ”Cronicile din Narnia: Călătorie pe mare cu Zori-de-Zi/ The Chronicles Of Narnia: The Voyage Of The Dawn Treader”, ”There's A Place For Us”, şi a câştigat versiunea germană a competiţiei ”Dancing With The Stars” în 2016.