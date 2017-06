Rapperul Albert Johnson, cunoscut sub numele de Prodigy, membru al grupului Mobb Deep, a murit la vârsta de 42 de ani

Rapperul Albert Johnson, cunoscut sub numele de Prodigy, membru al duo-ului Mobb Deep, a murit marţi la vârsta de 42 de ani, după ce a fost spitalizat din cauza unor complicaţii pe fondul unei anemii falciforme, relatează Reuters.





Johnson a fost internat într-un spital din Las Vegas în urmă cu câteva zile, după ce Mobb Deep a susţinut un concert în oraşul american, a transmis într-un comunicat Roberta Magrini, agenta rapperului.



Rapperul suferea de anemie falciformă, o boală ereditară a sângelui, încă de la naştere, însă cauza exactă a morţii nu a fost încă determinată.



Mobb Deep, format din Prodigy şi Havoc, a fost înfiinţat în cartierul Queens din New York, în anii 1990, devenind unul dintre numele importante ale scenei rap de pe Coasta de Est, alături de Nas şi Notorious B.I.G.. Cel mai cunoscut album al grupului este ”The Infamous”, lansat în 1995.



Duo-ul a lansat în 2014 ultimul disc, ”The Infamous Mobb Deep”, iar recent pornise în turneul ”The Art of Rap”, împreună cu DMX şi Ghostface Killagh. Ultimul concert a fost susţinut în Las Vegas.



Staruri ale muzicii rap, precum Sean ”Diddy” Combs, Nicky Minaj, Lil Wayne şi Nas i-au adus un omagiu lui Prodigy. Nas a publicat pe contul său de Instagram o fotografie a rapperului, alături de mesajul ”Familie. Mobb Deep pentru totdeauna. RIP Prodigy”.



”Rap-ul a pierdut o legendă”, a scris Lil Wayne, în timp ce 50 Cent a precizat: ”Vei fi mereu iubit şi ţi se va simţi lipsa. Dumnezeu să te binecuvânteze şi să-ţi binecuvânteze familia. Am rămas fără cuvinte”.