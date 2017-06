Phil Collins a cântat la Paris aşezat pe scaun

Artistul britanic Phil Collins, care s-a lovit la cap după ce a alunecat într-o cameră de hotel, a continuat duminică turneul ”Not Dead Yet” - primul din ultimii aproape 10 ani, la Bercy, cu un show în care a cântat aşezat pe scaun, acompaniat la baterie de fiul său, Nicholas, scrie AFP.Concertul de duminică seară este primul din seria de cinci spectacole pe care britanicul le va susţine la Paris. El a cântat de pe scaun, dar i-a făcut pe spectatori să se ridice. Intrarea sa în scenă a fost lentă, cu ajutorul unui baston, care a trădat starea fragilă a artistului de 66 de ani.”Am spus, gata cu turneele, concertele, dar mi-aţi lipsit cu adevărat. Mă doare spatele, piciorul este rupt, dar sunt fericit să fiu aici”, a spus muzicianul aşezat pe un scaun, înainte de a cânta hiturile "Another Day in Paradise" şi "One More Night".

Fiul său, Nicholas, în vârstă de 16 ani, l-a acompaniat la baterie. Dintre cele 19 melodii din program Phil Collins a cântat şi "You Can't Hurry Love", "Invisible Touch", "Easy Lover", "Sussudio" şi "Take me Home" .

Turneul său parizian continuă luni, marţi, joi şi vineri.

Născut pe 30 ianuarie 1951, Phil Collins este cântăreţ, instrumentist, compozitor, producător şi actor. Între 1970 şi 1996 a făcut parte, ca toboşar şi mai târziu ca solist, din grupul Genesis, iar cariera solo şi-a lansat-o odată cu albumul ”Face Value”, în 1981. Acesta a fost urmat de alte şapte discuri solo de studio. Este deţinătorul a şapte premii Grammy, cinci Brit Awards şi al unui Oscar, pentru cel mai bun cântec, "You'll Be in My Heart", din animaţia ”Tarzan” (1999), iar albumele sale s-au vândut în peste 100 de milioane de copii în întreaga lume.

Phil Collins a făcut parte, printre altele, din figuraţia filmului trupei The Beatles ”A Hard Day's Night” (1964), a apărut într-un episod al serialului de televiziune ”Miami Vice” şi a fost protagonistul dramei romantice ”Buster” (1988), regizată de David Green. Şi-a împrumutat vocea şi unor personaje animate, în ”Balto” (1995) şi ”Cartea Junglei 2” (2003). În anii 1999, 2000 şi 2006, Phil Collins a revenit alături de Genesis. Starul britanic a fost căsătorit de trei ori şi are cinci copii.

În 1999, Phil Collins a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, iar în 2010 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, în calitate de toboşar al grupului Genesis.