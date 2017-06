O bere a fost numită în onoarea unui erou care s-a luptat cu teroriştii de pe London Bridge

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: mirror.co.uk 19.06.2017 17:41

O companie suedeză producătoare de bere a vrut să aducă un omagiu unuia dintre eroii care s-au luptat cu teroriştii de pe London Bridge, la începutul acestei luni - dând unei noi beri un nume care aminteşte de curajul acestuia, informează The Independent.



Frequency Beer Works, cu sediul la nord de Stockholm, a creat o english bitter de 5%, intitulată "F*** you I'm Millwall'", în onoarea lui Roy Larner, fanul Millwall care a ales să se lupte cu jihadiştii, atunci când toată lumea în jurul său fugea.



La începutul acestei luni, Larner a înfruntat singur trei terorişti, cu mâinile goale, iar pentru fapta sa a fost considerat un erou.



"Ca un idiot", a povestit el pentru The Sun, "am strigat la ei. (...) Am făcut câţiva paşi spre ei şi le-am spus: 'Fuck you, eu sunt Millwall!. Aşa că au început să mă atace".



Urlau "Islam, Islam", iar eu le-am spus din nou "Fuck you, eu sunt Millwall!", a adăugat bărbatul care s-a ales cu 8 tăieturi pe cap, gât, braţe şi abdomen.



Noul sortiment de bere a fost distribuit în zona din jurul fabricii şi a devenit deja popular.



Toate profiturile obţinute din vânzarea berii vor merge către site-ul de donaţii "Just Giving".