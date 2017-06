Katy Perry, prima persoană care depăşeşte 100 de milioane de followeri pe Twitter

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: AP 17.06.2017 23:41

Katy Perry, regina muzicii pop a devenit regină şi pe Twitter. Cântăreaţa americană a devenit prima persoană care depăşeşte 100 de milioane de followeri pe această reţea de socializare, potrivit unui clasament realizat de Twitter Counter, informează online ziarul spaniol La Vanguardia.



Artista în vârstă de 32 de ani şi-a deschis contul oficial de Twitter în 2009 şi până în acest moment a postat peste 8.200 de tweet-uri, multe dintre ele pentru a-şi promova turneele şi concertele în jurul lumii.



Deşi contul său este văzut şi urmărit de 100 de milioane de persoane, Katy Perry a dat followback la 250 de conturi.



Pe lista restrânsă a acestor norocoşi se numără personalităţi precum Ivanka Trump, Chelsea şi Hillary Clinton.



Pe Twitter circulă deja haşstagul #LoveKaty pentru a omagia acest succes în istoria reţelei de socializare obţinut de interpreta hitului "I kissed a girl".



Administratorii Twitter au dorit să o felicite pe vedetă pe Twitter Data şi au publicat unele dintre mesajele sale cele mai populare pe această reţea: "Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers!"



În clasamentul celor mai urmărite personalităţi, realizat de Twitter Counter, figurează pe locul doi Justin Bieber, cu aproximativ 96 de milioane de followeri, urmat de Barack Obama, cu 90 de milioane de simpatizanţi.