Gwyneth Paltrow renunţă la actorie

Sursa: jurnal.md Foto: Gulliver/ Getty Images 17.06.2017 20:29

Fondatoare şi CEO al brandului de lifestyle Goop, Gwyneth Paltrow, în vârstă de 44 de ani şi câştigătoare a unui premiu Oscar, ia o pauză de pe platourile de filmare şi se dedică afacerilor, potrivit revistei People."Voi mai face una alta, dar asta îmi ocupă aproape tot timpul", a admis actriţa în faţa prezentatorului Matt Lauer, Today. "Sunt la birou în fiecare zi. Am o echipă mare drăguţă - suntem aproape 85 de persoane - aşa că trebuie să fiu la serviciu", potrivit News.ro.



Privind înapoi, Paltrow a admis că nu şi-a imaginat niciodată o carieră care să se îndrepte în direcţia în care este acum.



"Am fost atât de norocoasă: am avut o carieră actoricească incredibilă, dar am această pasiune de a crea conţinut şi de a face produse grozave. A crescut încet, a avut o perioadă de stagnare şi acum este un adevărat business".



În ceea ce priveşte Goop, Paltrow se concentrează pe dezvoltarea brandului - recent a lansat o linie de wellness care include şi un serviciu de prescriere a vitaminelor - "In Goop Health".



De la lansarea sa în anul 2008 sub forma unui newsletter, site-ul Goop a sfătuit cititorii să aibă grijă de ei înşişi, într-un mod costisitor, sub sloganul ”apelează la aspectul tău interior”. Goop a oferit sfaturi despre terapie psihologică, creşterea copiilor, misticism, sex, modă, frumuseţe, multe dintre aceste informaţii fiind însă puse la îndoială de medici. Între recomandările Goop pentru cadouri de Crăciun s-a numărat, anul trecut, o iurtă portabilă, cu preţul de 8.300 de dolari.



În luna aprilie, brandul a lansat Edition 02, un parfum cu preţul 165 de dolari, realizat din ingrediente descrise drept ”mistice”, ”clarvăzătoare” şi ”homeopate”.



În luna septembrie 2016, Goop a lansat propria linie vestimentară, cu jachete la preţul de 695 de dolari şi bluze la preţul de 195 de dolari.



Gwyneth Paltrow a lansat şi o revistă trimestrială glossy, Goop, inspirată de o conversaţie cu Anna Wintour, redactorul-şef de la Vogue.



Gwyneth Paltrow, născută pe 27 septembrie 1972, a devenit cunoscută după ce a jucat în filmul ”Seven” (1995), în care l-a avut partener pe Brad Pitt. După rolurile din comedia romantică ”Dincolo de uşi/ Sliding Doors” (1998) şi thrillerul ”O crimă perfectă/ A Perfect Murder” (1998), Gwyneth Paltrow a devenit celebră pe plan mondial graţie rolului din ”Shakespeare îndrăgostit/ Shakespeare in Love” (1998), care i-a adus premiul Oscar şi Globul de Aur. S-a remarcat apoi în filme precum ”Talentatul domn Ripley/ The Talented Mr. Ripley” (1999), ”O familie genială/ The Royal Tenenbaums” (2001), ”Uşuraticul/ Shallow Hal” (2001) şi ”Dovada/ Proof” (2005). Din 2008, actriţa americană interpretează rolul Pepper Potts, asistenta şi iubita personajului Iron Man din francizele cinematografice ”Iron Man” şi ”The Avengers”.