Actorul Leonardo DiCaprio a returnat un Oscar câştigat de către Marlon Brando în cadrul unei anchete

Actorul Leonardo DiCaprio a returnat un Oscar câştigat de către Marlon Brando anchetatorilor americani care investighează o presupusă spălare de bani de către un fond de investiţii deţinut de statul malaezian, au declarat reprezentanţii săi joi, citaţi de Reuters.

DiCaprio a iniţiat şi returnarea altor obiecte (neidentificate), pe care susţine că le-a acceptat ca daruri pentru o licitaţie caritabilă şi care proveneau de la persoane cu legături cu fondul de investiţii malaezian 1MDB, se indică în declaraţia acestora.

În luna iulie, compania de producţie hollywoodiană Red Granite a fost acuzată în cadrul unui proces civil că a folosit 100 de milioane de dolari redirecţionaţi de la fondul 1MDB pentru a finanţa filmul lui DiCaprio din 2013 "The Wolf of Wall Street", în care acesta joacă rolul principal.

În luna octombrie DiCaprio şi-a anunţat cooperarea în cadrul anchetei, precum şi faptul că va returna orice daruri sau donaţii, dacă se va dovedi că acestea provin din surse discutabile.



"DiCaprio a iniţiat returnarea acestor articole, care fuseseră primite şi acceptate în scopul includerii într-o licitaţie anuală de caritate organizată în beneficiul fundaţiei sale", se indică în declaraţia reprezentanţilor săi.



"(El) a returnat de asemenea un Oscar câştigat de Marlon Brando, care i-a fost dat lui DiCaprio cadou de către Red Granite pentru a-i mulţumi pentru prestaţia din 'The Wolf of Wall Street'", se adaugă în declaraţie



Fundaţia lui Leonardo DiCaprio, înfiinţată în 1988, susţine o serie de proiecte legate de mediu.

Printr-un nou document înaintat tot joi, Departamentul de Justiţie din S.U.A. a demarat măsurile de confiscare a două opere de artă aparţinând lui Picasso şi Basquiat care ar fi fost achiziţionate cu bani spălaţi din Malaezia şi oferite lui DiCaprio de către asociaţi ai Red Granite.

Potrivit Reuters, din afirmaţiile făcute de reprezentanţii lui DiCaprio nu reiese clar dacă actorul a returnat deja cele două picturi, alături de o fotografie de Diane Arbus, care figura la rândul său în dosar.

Prin documentul respectiv se încearcă totodată confiscarea activelor unor filme despre care anchetatorii susţin că au fost finanţate cu banii 1MDB — comedia "Dumb and Dumber To "cu Jim Carrey şi comedia" Daddy's Home "din 2015, în care joacă Will Ferrell.