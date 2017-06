Cântăreaţa Ariana Grande va primi titlul de cetăţean de onoare al oraşului Manchester

Cântăreaţa americană Ariana Grande va primi titlul de cetăţean de onoare al oraşului Manchester, potrivit BBC. Ariana Grande va primit acest titlu de recunoaştere după organizarea concertului One Love Manchester, prin care s-au strâns, în total, peste 3 milioane de lire sterline, sumă ce a fost donată victimelor şi familiilor afectate de atacul terorist din 22 mai.



”Pare un moment potrivit să schimbăm felul în care recunoaştem meritele celor care au contribuit la viaţa şi succesul oraşului nostru. Avem motive să fim foarte mândri de Manchester şi de felul în care locuitorii oraşului şi toţi cei asociaţi lui au răspuns după teribilele evenimente din 22 mai - cu dragoste şi curaj şi nu cu ură şi frică”, a spus Richard Leese, preşedintele consiliului oraşului, pentru BBC.



La concertul One Love Manchester care a avut loc pe 4 iunie, pe Emirates Old Trafford Cricket Ground, au participat aproximativ 50.000 de persoane, inclusiv câteva mii de fani ai Arianei Grande care au luat parte la show-ul cântăreţei americane din luna mai, de pe Manchester Arena.



Ariana Grande, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Coldplay, Miley Cyrus, Niall Horan, Little Mix, Katy Perry, Take That, Usher, Pharrell Williams, Robbie Williams, Marcus Mumford şi Liam Gallagher au cântat la evenimentul caritabil.



Un număr de 22 de persoane au fost ucise, dintre care şapte copii, când Salman Abedi a detonat o bombă la ieşirea din Manchester Arena, pe 22 mai, la finalul unui concert Ariana Grande.