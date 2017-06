Katy Perry a participat la un maraton de reality-show de 96 de ore

Katy Perry a participat la un maraton de televiziune în timpul căruia a lăsat echipele de la televiziune să o filmeze timp de patru zile consecutive, prilej cu care a făcut confidenţe privind episoadele sale depresive şi războiul său de la distanţă cu Taylor Swift, relatează AFP.



Cântăreaţa americană s-a supus de bunăvoie acestui episod de reality-show în cadrul promovării noului său album "Witness". Fanii au fost invitaţi să o urmărească în locuinţa sa din Los Angeles întreg weekendul, până luni seară în SUA.



Fanii au putut-o vedea pe vedeta pop gătind, dormind, făcând yoga, având grijă de câinele său Nugget şi discutând cu mai multe celebrităţi care au vizitat-o.



Însă în pofida acestei ieşiri voluntare în lumina reflectoarelor, cântăreaţa a mărturisit că are dificultăţi cu atenţia publică căreia este supusă.



"Am construit această personalitate Katy Perry pe care toată lumea o cunoaşte, este motivul pentru care oamenii se interesează de mine, este fantastică, dar este mai mult o faţadă", a declarat tânăra, pe numele său adevărat Katheryn Hudson, în cadrul unei şedinţe de terapie în timpul căreia a izbucnit în lacrimi de mai multe ori.



"Îmi este ruşine pentru că Katy Perry este foarte puternică, dar este dificil, îmi este ruşine să am astfel de gânduri şi să mă simt atât de demoralizată sau deprimată", i-a mai spus ea terapeutului Siri Singh. "Sunt o fiinţă umană şi trăiesc sub acest microscop nebun", a spus ea cu lacrimi în ochi.



"Uitaţi-vă la Katy Perry, este atât de strălucitoare, este bogată, trăieşte în lux, are succes... Când eram Katheryn Hudson nu aveam bani, nu aveam nicio influenţă, nu aveam nimic", a mai spus tânăra, care s-a împăcat recent cu părinţii ei, creştini conservatori.



Fosta brunetă a mai mărturisit şi faptul că noua sa coafură, blondă cu părul scurt, este un efort "de a fi eu însumi 100%, pentru că nu mă simt bine când simt că n-o pot face".



În timpul weekendului, Katy Perry a mai explicat că vrea să pună capăt rivalităţii sale cu Taylor Swift. "Am iertat-o şi îmi pare rău pentru tot ce i-am făcut. Sper să facă şi ea la fel", i-a spus cântăreaţa Ariannei Arianna Huffington.



Cele două vedete au o dispută de la distanţă din cauza mai multor dansatoare, pe care Taylor Swift o acuză pe Katy Perry că i le-ar fi "furat" chiar în toiul unui turneu.



Taylor Swift, una dintre cântăreţele cele mai virulente faţă de site-ul de muzică online Spotify, şi-a plasat vineri cântecele pe toate platformele de streaming, chiar în ziua lansării noului album al lui Katy Perry.