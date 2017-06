O chitară care i-a aparţinut lui Jerry Garcia a strâns la licitaţie 3,2 milioane de dolari

FOTO

O chitară care i-a aparţinut lui Jerry Garcia, legendarul lider al trupei americane Grateful Dead, a strâns la licitaţie suma de 3,2 milioane de dolari, care vor reveni unei asociaţii umanitare, informează AFP.Chitara electrică realizată la comandă, cunoscută sub numele de "Wolf", l-a însoţit pe Garcia în timpul concertelor până la moartea sa în 1995.Iniţial, în timpul unui eveniment caritabil desfăşurat la New York, Brian Halligan, CEO şi co-fondator al firmei de marketing HubSpot, a achiziţionat "Wolf" pentru 1,6 milioane de dolari plus taxe de circa 300.000 de dolari.Halligan, un fan al Grateful Dead, a scos apoi chitara la licitaţie pentru a strânge bani pentru Southern Poverty Law Center, o organizaţie cu sediul în Alabama care luptă în justiţie împotriva suprematiştilor albi şi a altor grupuri extremiste.O asociaţie anonimă a egalat miercuri suma plătită de Brian Halligan — 1,6 milioane de dolari — ridicând la 3,2 milioane de dolari donaţia destinată Southern Poverty Law Center.