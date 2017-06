Cronograf 2017 şi-a premiat câştigătorii; Al cincilea Trofeu pentru Cehia

La Gala de închidere a celei de-a XIV-a ediţii, care a avut loc pe 30 mai la Centrul Cultural Odeon, Marele Premiu şi Trofeul Festivalului, în valoare de 2500 de euro, oferit de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, i-a revenit filmului „O istorie conjugală /A marriage story/” (Cehia), regia – Helena Trestikova, imagine – David Cysar, Vlastimil Hamernik.Juriul de la Secţiunea Principală a acordat premiul „pentru reprezentarea schimbărilor în lumea modernă prin prisma unei singure familii”. Regizoarea cehă Helena Trestikova este pentru a doua oară câştigătoare a Marelui Premiu al FIFD Cronograf, obţinând trofeul şi în ediţia din 2008 pentru filmul „Marcela”. Directorul OWH Studio, Virgiliu Mărgineanu a menţionat că acesta este al cincilea trofeu Cronograf care merge în Cehia, de la prima ediţie a festivalului de film.Festivalul Internaţional de Film Documentar Cronograf a avut în acest an conceptul „Art&Life”, reflect eterna îmbrăţişare dintre artă şi viaţă.La secţiunea destinată publicului adolescent „Un LIKE pentru DOCUMENTAR” premiul i-a fost oferit filmului „Vezi?/Lo Ves?” (Spania),11 min., regie – Patty Bonet, imagine – Miguel Camino. Filmul a fost apreciat de un juriu compus din cinci liceeni, care şi-au argumentat alegerea prin faptul că pelicula reprezintă viziunea nouă şi autentică a tinerilor asupra filmului documentar. Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova a oferit premiul la această secţiune în valoare de 10.000 de lei.Profesionalismul şi calitatea proiecţiilor prezentate la Secţiunea Producţii Locale au decis-o membrii juriului – Max T. Ciorbă, regizor de film (R. Moldova), jurnalista Corina Ceauşescu (România) şi Andrei Mâţu, jurnalist şi regizor audio (R. Moldova).Astfel, Premiul I şi Trofeul Secţiunii Producţii Locale „pentru utilizarea inspirată a muzicii şi folosirea în mod profesionist a imaginii şi montajului în crearea unui eseu artistic”, în valoare de 7000 de lei, oferit de MoldCinema, i-a revenit documentarului „Cine iubeşte şi lasă/ Who Loves and Leaves”, 17min., în regia lui Victor Galuşca, imaginea – Andrei Moraru.Premiul II al Secţiunii Producţii Locale, pentru un documentar care prezintă o istorie a unei ere apuse, i-a fost oferit jurnalistei Eugenia Pogor pentru filmul „Buncărul/ The Bunker”, 13 min., imaginea – Alexei Golubev. Premiul în valoare de 3000 de lei a fost oferit din partea agenţiei de turism Stil Tur.Premiul III a fost acordat producţiei „O viaţă, trei ţări, zece copii/ A Life, Three Countries, Ten Children”, 13min., regia şi imaginea lui Alexandru Popescu, „pentru un documentar-portret şi utilizarea tuturor elementelor specifice filmului documentar”. Filmul prezintă un destin care merită văzut şi ascultat. Acesta a fost oferit de Editura Arc.