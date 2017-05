Modelul Miranda Kerr şi miliardarul Evan Spiegel, fondatorul Snapchat, s-au CĂSĂTORIT

FOTO

În weekend, frumoasa Miranda Kerr a făcut din nou pasul cel mare. Fotomodelul de 34 de ani şi logodnicul său, fondatorul SnapchaT, şi-au spus „DA” în cadrul unei ceremonii restrânse, care a avut loc duminică.Miranda şi Evan Spiegel ( 26 de ani) s-au căsătorit departe de ochii lumii, în casa lui Spiegel.„Pentru o nuntă mică, a fost o investiţie uriaşă”, a declarat o sursă pentru revista People, citată de OK! „Nunta în sine, dar şi petrecerea de după au fost într-un cadru intim, dar unul luxos, cu clasă, iar Miranda a fost foarte implicată în organizarea evenimentului. Ea are bun gust şi ştie exact ce îşi doreşte. Este foarte fericită că s-a căsătorit cu Evan. Evenimentul a început cu un cocktail în grădină, în timp ce un pianist a cântat melodia „When You Wish Upon a Star”, a mărturisit un invitat pentru revista E! News. Decorul a fost rustic, cu mese simple, bănci şi scaune albe şi trandafiri roz.Este a doua căsătorie a modelului, Miranda a mai făcut aceast pas în trecut cu Orlando Bloom (40 de ani), cu care a fost căsătorită din 2010 până în 2013 şi cu care are un fiul de şase ani, Flynn.Noua sa relaţie cu Spiegel a început în 2014, cei doi s-au cunoscut la o cină organizată de Louis Vuitton şi s-au logodit în iulie anul trecut.Acum cei doi formează unul dintre cele mai bogate cupluri de la Hollywood. Forbes estimează cu Spiegel are o avere în valoare de 1,64 de miliarde de lire sterline, în timp ce Kerr, unul dintre cele mai cunoscute modele din lume, a câştigat 4,3 milioane de lire sterline numai în anul 2015.