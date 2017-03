VIDEO

Ilinca şi Alex Florea vor reprezenta România la Eurovision 2017

Sursa: jurnal.md Foto: agerpres.ro 06.03.2017 08:36

Ilinca şi Alex Florea vor reprezenta România la Eurovision 2017, cu piesa "Yodel It", după ce au câştigat Selecţia Naţională.



Artiştii care au cântat în finala Eurovision România au fost, în ordinea apariţiei: Ana Maria Mirică, cu piesa "Spune-mi tu"; Ilinca feat. Alex Florea, cu "Yodel It"; Eduard Santha — "Wild Child"; Xandra — "Walk on By"; Mihai Trăistariu (Mihai) — "I Won't Surrender"; Maxim, alături de Nicolae Voiculeţ — "Adu-ţi aminte"; Tavi Colen şi Emma, cu "We own the night"; Instinct — "Petale"; Ramona Nerra — "Save Me"; Cristina Vasiu — "Set the Skies on Fire".



Câştigătorul a fost ales exclusiv de către public, care şi-a putut susţine favoriţii, prin televot, timp de o oră.



Eurovision Song Contest 2017 va avea loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai. Alături de România, în competiţie s-au mai înscris 42 de ţări.