Un membru al trupei One Direction a fost arestat

Louis Tomlinson, membru în trupa britanică One Direction, a fost arestat vineri pe aeroportul internaţional din Los Angeles, după ce a avut o altercaţie cu un fotograf, scrie revista People.Artistul în vârstă de 25 de ani era pe aeroport împreună cu prietena lui, Eleanor Calder, când a împins un paprazzo, care a căzut. Potrivit Poliţiei din LA, Tomlinson pretinde că se afla în zona bagajelor când a fost "înconjurat de paparazzi". După ce "un paparazzo a căzut şi s-a lovit", Louis Tomlinson a fost arestat, potrivit News.ro Incidentul s-a petrecut vineri, la ora 23.45. Tomlinson a fost eliberat după o oră, însă va trebui să fie prezent în faţa unui judecător pe 29 martie.„Paparazzi au provocat o altercaţie cu Louis, la aeroport. Nu este prima dată când paparazzi sunt implicaţi în altercaţii cu celebrităţi. În timp ce artistul se confrunta cu fotograful, alte trei persoane ar fi atacat-o pe prietena lui Tomlinson, iar el i-a sărit în apărare", a declarat avocatul Martin Singer pentru People.Grupul One Direction este format din Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson şi Liam Payne.One Direction a fost fondat în 2010, la Londra, după ce Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson şi Liam Payne au participat solo la concursul ”The X factor”.Albumele „Up All Night” şi „Take Me Home”, lansate in 2011, respectiv 2012, au doborat mai multe recorduri, au dominat clasamentele şi au generat piese de succes precum „What Makes You Beautiful” şi „Live While We're Young”. Grupul a lansat cinci discuri, cel mai recent, „Made in the A.M.”, în 2005.