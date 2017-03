Cine este actriţa care preia cel mai sexy rol al Angelinei Jolie // FOTO

Actriţa de origine suedeză Alicia Vikander, recompensată cu premiul Oscar pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar pentru rolul din ”The Danish Girl” va prelua cel mai sexy rol al Angelinei Jolie, Lara Croft.Alicia Vikander, în vârstă de 28 de ani, va juca rolul principal în noul film din seria „Tomb Raider“, înlocuind-o astfel pe Angelina Jolie care a interpretat rolul celebrului arheolog britanic Lara Croft în primele două lungmetraje ale seriei, „Lara Croft: Tomb Raider“ (2001) şi „Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life“ (2003).Potrivit reprezentanţilor Warner Bros şi MGM, următorul film din serie „Tomb Raider“ va avea premiera pe 16 martie 2018.Alicia Vikander, născută pe 3 octombrie 1988 în Göteborg (Suedia), şi-a început cariera în anul 2002, jucând în în scurtmetraje şi seriale suedeze. Între filmele în care s-a remarcat se numără „The Man from U.N.C.L.E.“ şi „Ex Machina“, lansate în 2015, iar între proiectele viitoare se numără peliculele „The Light Between Oceans“, „Jason Bourne“ şi „Submergence“.Angelina Jolie, care a câştigat premiul Oscar, în 2000, cu rolul din "Tinereţe furată/ Girl, Interrupted", a fost nominalizată pentru a doua oară la premiile Oscar în februarie 2009, pentru rolul din "Schimbul/ Changeling", regizat de Clint Eastwood. Angelina Jolie a devenit celebră graţie rolului principal din franciza "Lara Croft" şi a jucat în multe producţii cu succes la public, precum "Domnul şi doamna Smith", "Speranţa moare ultima/ A Mighty Heart", "Gia", "Dispari în 60 de secunde", "Alexandru", "Beowulf", "Wanted", "Kung Fu Panda" şi "Maleficent".Ea a debutat ca regizor în 2011, cu lungmetrajul "In the Land of Blood and Honey", nominalizat la Globurile de Aur din 2012, la categoria "cel mai bun film străin". Al doilea lungmetraj regizat de actriţa americană, "De neînvins/ Unbroken", a fost inclus pe prestigioasa listă a celor mai bune zece pelicule ale anului 2014 întocmită de Institutul de Film American (American Film Institute/ AFI).