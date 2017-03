Aura Revenco revine pe sticlă; Prezentatoarea va fi gazda celui mai nou produs marca Jurnal TV

Din 8 aprilie, Jurnal Trust Media va da startul unui nou proiect televizat, care va fi dedicat copiilor talentaţi. Este vorba de emisiunea „La-La Show!”, iar cea care vă invită în faţa micului ecran în fiecare sâmbătă, la ora 9.00 dimineaţa, va fi nimeni alta decât Aura Revenco. Are doi copii, Dragoş (5 ani) şi Horaţiu (10 luni), aşa că noua emisiune i se potriveşte ca mănuşa carismaticei prezentatoare.Solicitată de JURNAL de Chişinău, jurnalista a vorbit despre „La-La Show!” şi despre surpriza de care va avea parte câştigătorul emisiunii. Totodată, vă propunem s-o cunoaşteţi şi ca mămică pe Aura Revenco, cea care ştie să cânte bine la chitară, dar şi cu vocea.„Desigur că şi părinţii, şi bunicii sunt invitaţi să urmărească „La-La Show!”. Ne propunem să fie o emisiune cultural-educativă, pe care sperăm s-o transformăm în concurs. Nu contează cine e cel înscris în competiţie şi nici de unde e – contează doar ce talent are! Va fi o întrecere între copii. Sau, mai bine zis, între talentele lor. Ştiu că sunt foarte multe emisiuni de genul acesta, a noastră însă va fi deosebită, căci va fi într-un cadrul familial, iar filmările vor avea loc într-un club de distracţie pentru copii. La fiecare ediţie a emisiunii vom avea câte o mascotă, iar prima dintre acestea va fi Buburuza Mela. Dintre rubricile „La-La Show!” menţionăm „Stop-cadru”, la care vom prezenta filmuleţe trimise de părinţi pe adresa aura.revenco@jurnaltv.md, imagini în care copiii lor apar în diverse ipostaze. O altă rubrică e „Minienciclopedia”, în cadrul căreia le vom capta atenţia picilor cu diverse curiozităţi”, a declarat prezentatoarea emisiunii.