Preţ record pentru o statuetă antică din marmură propus de o casă de licitaţie celebră

O statuetă de marmură cu o înălţime de aproape 23 de cm, denumită „Guennol Stargazer”, ar putea ajunge la preţul record de peste 3 milioane de dolari, la o licitaţie Christie's, ce va avea loc pe 28 aprilie, în New York, au anunţat reprezentanţii casei de licitaţii, potrivit AP.



Sculptura reprezintă o zeitate feminină din Turcia antică şi datează din jurul anilor 3000-2200 Î.Hr şi se crede că este un simbol al fertilităţii.



Aproape 15 statuete de acest gen au supravieţuit timpului. Potrivit reprezentanţilor casei Christie's, statueta cu pricina are o rană în zona gâtului, sugerând că a foct „ucisă” într-un ritual de îngropăciune.



Statueta are ochii ca doi nasturi, un nas vertical, un tors în formă de pară şi un piept care nu poartă semne distinctive feminine.



Obiectul, parte a unei coleţii private, a fost împrumutat şi expus la Muzeul de Artă Metropolitan de mai multe ori.