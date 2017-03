Actriţa Amy Schumer se retrage din producţia Barbie

Actriţa Amy Schumer a declarat pentru Variety că se retrage din producţia "Barbie", la care filmările ar urma să înceapă în această vară.



Filmul, care va avea premiera în vara lui 2018, este un amestec de animaţie şi live action.



"Din păcate, nu mă mai pot implica în Barbie din cauza programului", a declarat actriţa într-un comunicat de presă transmis Variety. "Filmul promite mult, iar Sony şi Mattel au fost parteneri minunaţi. Sunt supărată, dar abia aştept să văd Barbie pe marele ecran".



Programul lui Amy Schumer include un turneu de promovare al noii comedii marca Fox, "Snatched", care va avea premiera în luna mai, precum şi începrea filmărilor la "She Came to Me", cu Steve Carell.



"Respectăm şi sprijinim decizia lui Amy", a declarat un reprezentant al Sony.



Barbie va avea o aventură în lumea reală, şi, potrivit Deadline, realizează că "perfecţiunea vine din interior, nu din exterior, şi apoi cheia fericirii este să crezi în tine, liber şi fără obligaţii la a ţinti standarde ale perfecţiunii". Barbie se întoarce acasă pentru a-şi salva prietenii-păpuşi.



Sony este în căutarea unui regizor. Schumer a rescris de curând scenariul, însă nu se ştie dacă acesta va fi păstrat după retragerea actriţei din proiect.



Producţia "Barbie" este în linia "Sirena îndrăgostită/ Splash", "Magie în New York/ Enchanted" şi "Vreau să fiu mare/ Big". Principalul personaj este alungat din Barbieland pentru că nu este suficient de perfect şi se trezeşte într-o aventură din viaţa reală.



Compania Sony a cumpărat drepturile de la Mattel în 2014, care au generat vânzări de 3 miliarde de dolari cu cele 180 de păpuşi Barbie.



Scenariul original a fost scris de Jenny Bicks, care a fost înlocuită de Hilary Winston.



Walter F. Parkes, Laurie MacDonald şi Amy Pascal sunt producătorii filmului. are producing the film.



Actriţa Amy Schumer a intrat în istorie, devenind prima femeie care a reuşit să pătrundă în Topul 10 al celor mai bine plătiţi actori de comedie, au anunţat editorii revistei Forbes.