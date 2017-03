Monica Bellucci va fi gazda ceremoniilor oficiale la cea de-a 70-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes

Actriţa Bellucci a fost desemnată gazda ceremoniilor de deschidere şi de închidere de la cea de-a 70-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes (17-28 mai). Vedeta italiană a deţinut acest rol şi în anul 2003, au anunţat, luni, pentru AFP, reprezentanţii postului de televiziune Canal+.



Monica Bellucci, în vârstă de 52 de ani, îi urmează în această funcţie oficială actorului de comedie Laurent Lafitte, care a fost prezentatorul oficial al galelor din 2016, după Lambert Wilson - de două ori consecutiv - şi Audrey Tautou.



”Monica Bellucci are în spate o îndelungată istorie de prietenie cu Festivalul de la Cannes: în 2000, a urcat pentru prima dată scările din faţa Palais des Festivals et des Congrès din Cannes pentru a prezenta «Suspicion», de Stephen Hopkins (...) S-a întors doi ani mai târziu cu diabolicul «Irréversible», de Gaspar Noe, care i-a şocat pe spectatori şi a fascinat Croazeta, generând o polemică memorabilă”, a reamintit într-un comunicat de presă postul Canal+, coproducător şi difuzor exclusiv şi în direct al ceremoniilor de la Cannes.



Monica Bellucci a făcut parte din juriul competiţiei de la Cannes în 2006, ce a fost prezidat de Wong Kar-wai. În anii următori, actriţa italiană a revenit la Cannes în selecţia oficială cu un film regizat de Marco Tullio Giordana, ”Une histoire italienne”, şi cu ”Ne te retourne pas”, regizat de Marina de Van. În 2014, a venit la Cannes pentru a prezenta ”Les Merveilles”, de Alice Rohrwacher, un film care a câştigat Marele Premiu al Juriului.



”În largul ei în toate genurile, parcursul cinematografic al Monicăi Bellucci, care excelează atât în comedie, cât şi în dramă, reflectă alegerile sale artistice eclectice şi îndrăzneţe. A colaborat cu cineaşti prestigioşi, precum Bertrand Blier, Danièle Thompson, Francis Ford Coppola, Terry Gilliam, Mel Gibson, Sam Mendes, Spike Lee”, au precizat reprezentanţii Canal+.



Inclusă recent în distribuţia celui de-al treilea sezon al serialului ”Twin Peaks”, de David Lynch, Monica Bellucci se află, de asemenea, pe afişul celui mai recent lungmetraj regizat de Emir Kusturica, ”On the Milky Road”, care va fi lansat în Franţa pe 12 iulie.



A 70-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes se va desfăşura în perioada 17 - 28 mai. Juriul competiţiei oficiale de pe Croazetă va fi prezidat în acest an de regizorul spaniol Pedro Almodovar.