Funeraliile cântăreţului George Michael vor avea loc într-o capelă cu 30 de locuri din nordul Londrei

Funeraliile cântăreţului George Michael vor avea loc într-un cadru discret, într-o capelă cu 30 de locuri din nordul Londrei. La eveniment vor participa doar rudele şi câţiva prieteni apropiaţi ai artistului, potrivit unei surse, citată de New Musical Express.



Funeraliile cântăreţului George Michael, care a murit pe 25 decembrie 2016, vor avea loc într-o capelă de mici dimensiuni din cimitirul Highgate West din nordul Londrei, a dezvăluit o sursă pentru tabloidul The Sun.



Capela a fost aleasă deoarece se află în apropiere de mormântul mamei artistului, Lesley.



”Înmormântarea va fi un eveniment mic şi privat. Capela are doar 30 de locuri şi, în afară de rude, nu vor fi prezente prea multe persoane din afara familiei”, a precizat aceeaşi sursă.



”Din respect pentru cântăreţ, detaliile despre funeraliile sale sunt păstrate în mare secret. Celor mai mulţi dintre invitaţi li se va transmite programul înmormântării doar cu câteva ore înainte de ceremonia funerară. Obiectul principal este acela ca invitaţii să nu fie asaltaţi de fanii care vor veni în număr mare să îşi ia adio de la idolul lor”, a spus sursa.



Data şi ora la care va avea loc înmormântarea nu vor dezvăluite publicului.



Potrivit unor surse, cântăreaţa Geri Horner (fostă Halliwell), membră a fostului grup Spice Girls, va susţine o scurtă cuvântare în timpul ceremoniei funerare, după un discurs ce va fi rostit de Andrew Ridgeley, fostul coleg al lui George Michael din grupul Wham!.



Cântăreţul britanic George Michael a murit din cauze naturale, a confirmat un anchetator. Starul pop a suferit de cardiomiopatie cu miocardită şi steatoză, potrivit lui Darren Salter, un anchetator din Oxfordshire.



George Michael a murit la vârsta de 53 de ani, pe 25 decembrie, în casa lui din Goring-on-Thames, Oxfordshire.



Înmormântarea celebrului artist a fost amânată timp de aproape trei luni, întrucât prima examinare post-mortem a furnizat rezultate ”neconcludente”, iar autorităţile au avut nevoie de rezultatele testelor toxicologice.



George Michael s-a născut pe 25 iunie 1963 în Fincheley, o suburbie din nordul Londrei. Originar dintr-o familie greacă de origine cipriotă, numele lui real a fost Georgios Kyriacos Panayiotou.



A lansat albume de succes, între care ”Faith” şi ”Listen Without Prejudice Vol.1”. Acesta din urmă a depăşit vânzările realizate de albumul ”Faith” în Marea Britanie, dar, în pofida acestui succes, George Michael a pierdut un proces cu casa de discuri Sony, pe care artistul îl iniţiase deoarece nu era mulţumit de campania de promovare a acestui material discografic.



Şapte piese ale lui George Michael au ajuns pe primul loc în topul din Marea Britanie. Printre cele mai cunoscute single-uri ale sale se numără ”Careless Whisper”, ”One More Try”, ”Freedom” şi ”Father Figure”.



Artistul britanic a fost recompensat de-a lungul anilor cu numeroase trofee şi distincţii, inclusiv cu două premii Grammy şi trei Brit Awards.