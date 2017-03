O vastă colecţie de viniluri, fotografii şi obiecte legate de formaţia The Beatles, scoasă la licitaţie

O importantă colecţie de viniluri, fotografii şi obiecte legate de legendara formaţie The Beatles, care îi aparţine unui fan al trupei din Liverpool, este scoasă la licitaţie la Paris.



Colecţia îi aparţine lui Jacques Volcouve şi conţine aproape 15.000 de înregistrări The Beatles. Proprietarul a declarat pentru Reuters că a început această colecţie în 1967 cu achiziţia albumului "A Hard Day's Night" şi cu "misiunea imposibilă de a strânge toate lucrurile legate Beatles".



Fanul în vârstă de 60 de ani s-a decis să-şi vândă colecţia de o viaţă pentru a-şi finanţa pensia.



Printre obiectele colecţiei se numără discul "Tony Sheridan and the Beatles 7: My Bonnie", semnat de Paul McCartney şi de George Harrison, care are un preţ estimat între 6.000 şi 10.000 de euro.



Un set de 11 fotografii de copertă alternative ale celebrului album "Sergeant Pepper Lonely Hearts Club", premiat cu Grammy, se va vinde la un preţ între 10.000 şi 15.000 de euro, conform estimărilor.



Jacques Volcouve a scris cărţi şi era chemat să comenteze la radio subiecte legate de formaţia The Beatles. Scrisorile pe care le-a primit în 1976 de la George Harrison şi de la Ringo Starr, în care membrii formaţiei îi mulţumeau pentru articolele scrise despre ei, ar putea să se vândă cu câte 3.000 de euro fiecare.



Un set de figurine The Beatles ar putea să se vândă pentru 200 — 400 de euro, iar printre obiecte se numără şi "o perucă autentică Beatle" şi numeroase postere.