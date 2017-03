Aflat în litigiu cu Căile ferate, un fermier indian a primit un tren cu titlu de despăgubire

18.03.2017

Aflat în litigiu cu compania feroviară naţională indiană, un fermier din nordul ţării a primit cu titlu de despăgubiri din partea justiţiei din această ţară un tren şi biroul unui şef de gară, relatează AFP.



Din 2014, Sampuran Singh urmăreşte în instanţă Indian Railways pentru că i-a plătit sub valoarea de piaţă un teren cumpărat pentru construcţia unei căi ferate. Judecătorii i-au dat dreptate, dar compania publică a refuzat să plătească.



După ce a iniţiat o nouă procedură pentru a-şi recupera banii, Sampuran Singh a primit din partea tribunalului un tren expres în locul celor zece milioane de rupii (142.000 de euro) care îi erau datorate.



"Am obosit să pledăm împotriva companiei de căi ferate pentru a recupera arieratele. Tribunalul ne-a cerut să identificăm bunuri pentru a ne recupera banii", a povestit vineri avocatul său, Rakesh Gandhi.



Pe lângă tren, fermierul a primit în proprietate şi biroul şefului de gară din Ludhiana, oraşul prin care trece trenul primit de Singh.



Miercuri, reclamantul şi avocatul său s-au deplasat în gară unde au aşteptat cu răbdare sosirea trenului cu 20 de vagoane, care efectuează zilnic traseul cotidian între New Delhi şi Amritsar.



Cei doi i-au prezentat documentele legale mecanicului de locomotivă, dar l-au autorizat să-şi continue drumul până la destinaţie, pentru că imobilizarea lui "ar fi deranjat mii de pasageri".



Autorităţile feroviare au reuşit între timp să obţină de la justiţie permisiunea de a opera în continuare trenul până la o nouă audiere care are loc sâmbătă. "Dacă nu plătesc până sâmbătă, atunci tribunalul poate decide să scoată trenul la licitaţie", a explicat avocatul.