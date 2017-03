Cântăreţul Ed Sheeran va juca în cel de-al şaptelea sezon al serialului Game of Thrones

Cântăreţul britanic Ed Sheeran va avea o apariţie episodică în cel de-al şaptelea sezon al serialului de televiziune ”Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, care va debuta pe micile ecrane pe 16 iulie, informează bbc.co.uk.



Creatorii show-ului TV, David Benioff şi Dan Weiss, au declarat la festivalul SXSW că au încercat mult timp să îl convingă pe Ed Sheeran să joace în serial.



La rândul lui, Ed Sheeran a confirmat că va avea o apariţie în ”Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, după ce internauţii au început să discute despre acest subiect.



Detaliile în privinţa personajului pe care îl va interpreta Ed Sheeran nu au fost precizate, însă apariţia lui în serial ar fi fost gândită ca o surpriză pentru actriţa Maisie Williams, care se numără între fanii cântăreţului.



Ed Sheeran nu va fi primul artist din industria muzicală care va apărea în serialul ”Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, fiind precedat de membri ai trupelor Coldplay, Mastodon, Of Monsters and Men şi Sigur Ros.



Deocamdată nu a fost confirmat dacă Ed Sheeran va cânta în serial, la fel ca Sigur Ros şi Of Monster and Men, sau dacă va putea fi recunoscut pe ecran. Membrii trupei Mastodon au apărut în serial ca sălbatici transformaţi în zombi.



David Benioff şi Dan Weiss au mai confirmat faptul că cel de-al optulea şi ultimul sezon ”Urzeala tronurilor/ Game of Thrones” va conţine doar şase episoade, umând să fie şi cel mai scurt sezon al serialului.



Ed Sheeran, născut pe 17 februarie 1991, a lansat două albume de studio, 14 EP-uri şi 24 de single-uri solo şi 11 în colaborare cu alţi artişti şi 20 de videoclipuri muzicale. Single-urile sale au fost descărcate de aproape 17 milioane de ori pe internet în Statele Unite.



Al şaptelea sezon al serialului ”Game of Thrones” va avea premiera pe 16 iulie şi va include şapte episoade, iar cel de-al optulea ar urma să aibă premiera în anul 2018.



Penultimul sezon al serialului ”Game of Thrones” va fi însoţit de sloganul ”The Great War is Here” şi a fost amânat pentru vara acestui an, spre deosebire de sezoanele anterioare ale show-ului, care au avut premierele în timpul primăverii. Filmările pentru noul sezon au fost amânate de producători, deoarece aceştia au dorit să filmeze în iarna 2016-2017 o serie de scene cu peisaje hibernale, asociate regatului fictiv Westeros.



Un trailer lansat de HBO, joi, prezintă principalele familii nobiliare din Westeros care se pregătesc de război, scenele având suprapuse voci ale unor personaje cheie, care pronunţă fraze din sezoanele precedente, pentru a reconstrui istoria evenimentelor ce au dus la acea mare bătălie care va fi prezentată în sezonul al şaptelea.



În finalul trailerului, poate fi auzită vocea personajului Jon Snow care spune: ”Acelaşi lucru vine să ne ucidă pe toţi. Există un singur război care contează. Marele război. Şi el este aici”.



”Urzeala Tronurilor” este un serial de televiziune produs de HBO sub forma unei fantezii medievale, pe baza romanelor scrise de George R. R. Martin în seria ”Cântec de gheaţă şi foc”. Serialul prezintă aventurile dramatice şi intrigile la care participă membrii familiilor Stark, Lannister, Baratheon şi Targaryen, care vor să cucearască Tronul de Fier din regatul Westeros.



Cel de-al şaselea sezon al serialului ”Urzeala tronurilor”, difuzat în primăvara anului 2016, a fost primul din această producţie a postului HBO care a depăşit evenimentele relatate în seria ”Cântec de gheaţă şi foc”.



Serialul a devenit un veritabil fenomen social, fiind extrem de apreciat de telespectatori pentru interpretările actorilor, complexitatea personajelor, evoluţia firului narativ şi decorurile spectaculoase. ”Urzeala tronurilor” a câştigat şi numeroase trofee importante, inclusiv 26 premii Emmy.



La rândul lor, cărţile din seria ”Cântec de gheaţă şi foc” s-au vândut în peste 60 de milioane de copii pe plan mondial şi au fost traduse în 45 de limbi.



În septembrie, ”Urzeala tronurilor” a câştigat 12 trofee la gala premiilor Primetime Emmy, inclusiv la mult râvnita categorie ”cel mai bun serial-dramă”, unde s-a impus pentru al doilea an consecutiv.