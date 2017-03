Adele şi-a întrerupt un concert în Sydney după ce unul dintre spectatori a intrat în stop cardiac

Cântăreaţa britanică Adele şi-a întrerupt concertul pe care l-a susţinut vineri seară în oraşul australian Sydney, după ce unul dintre spectatori - o femeie aflată în primul rând din faţa scenei - a intrat în stop cardiac, informează bbc.co.uk.

Spectatoarea, o femeie în vârstă de 47 de ani, a fost transportată în stare gravă la un spital din apropiere.

Adele s-a oprit la jumătatea show-ului pe care îl susţinea vineri seară în Sydney şi le-a spus fanilor prezenţi la concert că nu dorea să ”o şocheze” pe spectatoarea aflată în stare gravă cu un foc de artificii care era programat de organizatori în minutele următoare.

Apoi, încercând să continue într-o notă mai optimistă, artista britanică a făcut o glumă, spunând că incidentul determinat-o ”să strice surpriza” pe care o pregătise pentru restul spectatorilor, întrucât a fost nevoită să vorbească despre acele efecte pirotehnice.

”Îmi pare rău. Cineva s-a simţit rău. V-am stricat surpriza, nu-i aşa? Regret, însă tot ce se întâmpla în faţa scenei m-a speriat. Prefaceţi-vă că nu aţi auzit nimic din ceea ce v-am spus. Haideţi să începem din nou”, a spus artista.

Adele a decis să îşi continue concertul din Sydney, după acea scurtă pauză.

Artista britanică se află în această perioadă în Australia, unde susţine o serie de show-uri prin care îşi promovează cel mai recent album de studio, intitulat ”25”.

Cântăreaţa britanică Adele a câştigat cinci trofee cea de-a 59-a ediţie a galei premiilor Grammy, inclusiv la categoriile ”cel mai bun album al anului”, ”cel mai bun cântec al anului” şi ”înregistrarea anului”.

Adele, născută pe 5 mai 1988, în Marea Britanie, este interpretă şi compozitoare. În 2008, a lansat primul album de studio, ”19”, care s-a vândut în peste 6 milioane de copii. În 2009, a câştigat două premii Grammy şi a fost supranumită de presa britanică ”Noua Amy Winehouse”.

În 2011, şi-a lansat al doilea album de studio, ”21”, care, datorită unor piese precum ”Rolling in the Deep”, ”Someone Like You” şi ”Set Fire to the Rain”, a avut un succes fenomenal şi s-a vândut în peste 29 milioane de copii pe plan mondial. Acel album i-a adus artistei britanice şase premii Grammy în 2012. În acelaşi an, a înregistrat piesa ”Skyfall”, tema muzicală a filmului onomim din seria ”James Bond”, pentru care a fost premiată cu un Glob de Aur şi un premiu Oscar.

Al treilea album de studio al cântăreţei Adele, ”25”, a debutat pe primul loc în topul Billboard 200, în momentul lansării sale, pe 20 noiembrie 2015. ”Hello”, ”When We Were Young” şi ”All I ask” sunt primele trei single-uri extrase de pe acest album.