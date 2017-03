Jennifer Lopez vinde, pentru 10 milioane de dolari, o proprietate din California

Cântăreaţa şi actriţa Jennifer Lopez vinde, pentru 10 milioane de dolari, o proprietate pe care o deţine în Hidden Hills, California, informează Variety.Lopez a cumpărat casa în 2010, pe când era căsătorită cu Mark Anthony. Ea a plătit atunci 8,5 milioane de dolari. Vedeta a scos la vânzare casa cu 9 dormitoare şi 12 băi şi terenul, o proprietate cu o suprafaţă totală de 5.220 de metri pătraţi, în urmă cu doi ani, pentru 17,5 milioane de dolari.Proprietatea cuprinde două clădiri - casa principală şi un pavilion de două etaje pentru divertisment.Pavilionul include o sală de cinema cu 20 de locuri, sală de dans şi gimnastică şi un studio profesional de înregistrări. Anul trecut, Jennifer Lopez a cumpărat de la actriţa Sela Ward o proprietate în Bel Air, pentru care a plătit 28 de milioane de dolari. Ea mai deţine un duplex într-o clădire din zona Madison Square Park (New York), cu o suprafaţă de aproximativ 1.900 de metri pătraţi, cumpărat în 2014 pentru 20.161.350 de dolari. În aceeaşi clădire, Chelsea Clinton deţine un etaj inferior.Cântăreaţa este proprietara şi a două terenuri în East Hampton, pentru care a plătit 9,99 milioane de dolari.Jennifer Lopez, născută pe 24 iulie 1969, în cartierul Bronx din New York, a devenit cunoscută pe plan internaţional în 1997 graţie rolurilor principale interpretate în filmele ”Selena” şi ”Anaconda”. La sfârşitul anilor 1990 a debutat în muzică cu un album foarte bine primit de public şi de critici, intitulat ”On the 6”, care a conţinut două single-uri de mare succes - ”If You Had My Love” şi ”Waiting For Tonight”.A lansat alte albume de succes, precum ”J. Lo” şi ”This Is Me... Then”, a făcut o pauză pentru a se concentra asupra carierei de actriţă şi a revenit în muzică, în 2005, cu albumul ”Rebirth”. A jucat în numeroase filme şi s-a remarcat şi în televiziune, în juriul emisiunii ”American Idol”.Întrucât albumele ei au fost vândute în peste 60 de milioane de copii, iar filmele în care a fost distribuită au generat în total încasări de peste 2 miliarde de dolari, Jennifer Lopez este considerată cea mai influentă - şi cel mai bine plătită - artistă latino din toate timpurile. Pe 20 iunie 2013, Jennifer Lopez a fost recompensată cu cea de-a 2.500-a stea de pe Walk of Fame din Hollywood.