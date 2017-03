George Michael va fi înmormântat alături de mama sa; Când va avea loc ceremonia funerară

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: stuff.co.nz 12.03.2017 13:20

Cântăreţul George Michael va fi înmormântat alături de mama sa, Lesley, care a murit în urmă cu 20 de ani, la cimitirul Highgate din nordul Londrei, şi deşi nu se cunoaşte cu exactitate data cermoniei, este posibil ca artistul să fie înmormântat în jurul datei de 26 martie,potrivit contactmusic.com.



Vedeta hitului 'Careless Whisper' s-a stins din viaţă în ziua de Crăciun, anul trecut, iar un medic legist a dezvăluit săptămâna aceasta că artistul a murit din cauze naturale. Familia cântăreţului plănuieşte să îi ofere o înmormântare aşa cum şi-ar fi dorit George Michael.



Astfel, George Michael, care a murit la vârsta de 53 de ani- va fi înmormântat la cimitirul Highgate din nordul Londrei, mormântul său fiind plasat în apropierea celui al mamei sale iubite, Lesley.



Potrivit unui apropiat al familiei lui George Michael: 'Lesley era lumea lui George, aşa că e potrivit ca cei doi să stea unul lângă celălalt.'



Deşi nu au fost dezvăluite detalii cu privire la ceremonie, se crede că George va fi înmormântat în apropierea zilei de 26 martie, când se sărbătoreşte Ziua Mamei.



Apropiatul familiei a explicat: ''Pentru George, Ziua Mamei era mereu importantă. O iubea atât de mult încât mergea să petrecă timp şi să vorbească cu ea în cimitir. Cimitirul a ocupat un loc special în inima lui.''



Cântăreţul în vârstă de 53 de ani va fi înmormântat la 10 săptămâni de la moartea sa tragică petrecută în ziua de Crăciun, după ce medicii legişti au explicat în această săptămână că artistul a murit din cauze naturale, însă partenerul său cu care George Michael a avut o relaţie tumultoasă, cu împăcări şi despărţiri, a fost lăsat în afara planurilor.



Partenerul lui George Michael, Fadi Fawaz, a declarat că nu ştie nimic despre înmormântarea regretatului artist, acuzând familia sa că ''ţine totul sub tăcere''.



Au existat speculaţii că decesul artistului era legat de abuzul de droguri, dar şi suspiciuni în privinţa lui Fadi Fawaz pentru că dormise în maşina sa cu o noapte înainte să îi găsească trupul neînsufleţit al lui George Michael.



Deşi hairstylistul a declarat că suspiciunile i s-au părut „supărătoare”, el a declarat că poate înţelege de ce oamenii erau suspicioşi.



Fawaz a declarat pentru ziarul The Sun: ''Da, ştiu că oamenii s-au gândit la asta, dar e pentru că asta facem ca oameni - ne urâm unii pe alţii. Ştiu că e destul de normal, firesc, dar e totuşi supărător. Şi eu am păţit asta. Suntem oameni, şi într-un fel, înţeleg. Oamenii pot muri la orice vârstă - oamenii mor la trei ani, cinci ani, e ceva ce nu putem controla. Săptămâna asta a adus o uşurare pentru mine, pentru că cel puţin nu mai există suspiciuni asupra mea. Şi asta e extrem de important pentru mine pentru că vă puteţi închipui cum mă simt când oamenii se îndoiesc de iubirea mea pentru el? E oribil.''