Continuarea celui mai de succes film din istorie, amânată din nou

Sursa: jurnal.md/capital.ro Foto: foxnews.com 12.03.2017 23:22

Continuarea filmului "Avatar", care a înregistrat cele mai mari încasări din istorie, a fost amânată din nou şi nu va ajunge în cinematografe în 2018 aşa cum era de aşteptat, a anunţat regizorul James Cameron.



Acesta a declarat pentru Toronto Star că lucrează simultan la toate cele patru continuări planificate ale filmului şi nu are o dată fermă de lansare pentru ''Avatar 2'', scrie Agerpres..



'Ei bine, 2018 nu se întâmplă. Nu am anunţat o dată de lansare fermă', a declarat regizorul premiat cu Oscar atunci când a fost întrebat despre progresele la 'Avatar 2'.



'Ceea ce oamenii trebuie să înţeleagă este faptul că aceasta este o cadenţă de lansări. Aşa că noi nu facem 'Avatar 2.' Facem 'Avatar 2', 3, 4 şi 5. Este un proiect epic'', a explicat Cameron în interviul publicat joi de ziar.



'Ne-a luat patru ani şi jumătate pentru a face un singur film, iar acum facem patru. Suntem la viteză maximă acum'', a adăugat regizorul.



Lansarea în 2009 de către studiourile Twentieth Century Fox a filmului ''Avatar'', o aventură fantastică în lumea magică îndepărtată a Pandorei, a spulberat înregistrările de box office, acumulând 2,8 miliarde de dolari la nivel mondial, cele mai mari încasări din istoria cinematografiei.



Lansarea unui sequel al filmului a fost stabilită mai întâi pentru 2014 şi de atunci a fost amânată cel puţin trei ori.



Fox nu a răspuns imediat la solicitările de a comenta cu privire la declaraţiile lui Cameron, scrie Reuters.



Între timp, această săptămână, Disney le-a dat fanilor posibilitatea de afla puţin despre parcul de atracţii Pandora, inspirat din film, care urmează să se deschidă la Walt Disney World în Orlando, Florida, în luna mai. Parcul Pandora oferă o călătorie pe râul Na'vi şi dispune de munţi plutitori şi plante luminiscente - toate inspirate din film şi din viitoarele continuări, potrivit imaginilor prezentate la emisiunile 'Good Morning America' şi ' The View' difuzate de ABC.



Pandora, lumea din universul Avatar, urmează să se deschidă în cadrul parcului Animal Kingdom la 27 mai.