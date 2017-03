Un cuplu din SUA şi-a amânat nunta pentru a-şi căuta câinele pierdut

Un cuplu din SUA a demonstrat că dragostea pentru cel mai bun prieten al omului nu cunoaşte limite, nici chiar atunci când vine vorba despre nuntă. Trendee King şi logodnica sa, James Galley, din San Jose, California, au decis să amâne momentul în care trebuiau să îşi unească destinele pentru a se putea concentra pe căutarea câinelui lor pierdut, Theo, informează vineri The Independent.



Cei doi au lipit afişe şi au împărţit fluturaşi în cartierul în care locuiesc, au dat anunţuri la ziar şi au angajat un detectiv particular specializat în căutarea animalelor pierdute. În plus, cuplul a anunţat că oferă o recompensă de 3.500 de dolari persoanei care îl aduce pe Theo înapoi acasă.



Patrupedul din rasa Griffon de Bruxelles, negru cu maro, în vârstă de doar un an, a dispărut la 13 februarie, după ce a fugit din locuinţa persoanei care se ocupa de el cât timp stăpânii lui erau plecaţi.



Viitoarea mireasă a primit vestea tristă de la partenerul ei de viaţă în timp ce îşi proba rochia de mireasă. Galley a anunţat-o de dispariţia lui Theo pe un ton "foarte panicat", după cum a povestit ea pentru Mercury News. "Mi-a stat inima în loc şi am fost îngrozită", a mărturisit Trendee.