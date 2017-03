Peste două ore de TV pe zi pot influenţa negativ momentul în care unii copii devin apţi de şcoală

Privitul la televizor peste două ore pe zi ar putea avea un impact negativ mai mare asupra copiilor provenind din familii sărace prin comparaţie cu cei din familii mai înstărite, acest obicei influenţând momentul în care aceştia devin apţi pentru începerea şcolii, informează Reuters.



O echipă de oameni de ştiinţă americani a studiat rezultatele obţinute de 807 copii, cu vârste cuprinse între 5 şi 6 ani, în cadrul unor teste prin care le-au fost evaluate competenţele de bază, precum număratul, recunoaşterea literelor şi sortarea unor piese pe baza tiparelor şi a formei. De asemenea, specialiştii au analizat declaraţiile părinţilor cu privire la timpul petrecut de copiii lor în faţa televizoarelor.



În cazul copiilor provenind din familii cu venituri mari nu a fost observată nici o legătură între timpul petrecut la televizor şi rezultatele obţinute la teste.



La copiii provenind din familii cu venituri medii — circa 74.000 de dolari pe an pentru o familie cu patru membri — s-a observat că o perioadă mai mare petrecută în faţa ecranelor a fost asociată cu scădere insignifiantă a performanţelor.



Pe de altă parte, copiii provenind din familii aflate la limita sărăciei, cu un venit de circa 21.200 de dolari pe an pentru o familie cu patru membri, au avut rezultate considerabil mai scăzute la teste dacă obişnuiau să se uite mult timp la televizor.



"Prea mult timp petrecut în faţa televizorulului — în cazul de faţă, peste două ore pe zi — a fost asociat în mod negativ cu dezvoltarea abilităţilor matematice şi a funcţiei executive, competenţe utilizate pentru atingerea scopurilor — incluzând atenţia, memoria de lucru şi flexibilitatea cognitivă", a declarat pentru sursa citată autorul studiului, Andrew Ribner, cercetător în domeniul pshihologiei şi educaţiei la New York University.



Academia Americană de Pediatrie a recomandat, anul trecut, ca preşcolarii să nu petreacă în faţa televizoarelor mai mult de o oră pe zi — cu o oră mai puţin faţă de recomandările formulate în 2001.



Potrivit lui Ribner, este posibil ca unele dintre diferenţele observate între copiii provenind din familii sărace şi cei din familii mai înstărite să fie explicate prin tipul de programe urmărite de cei mici.



Studiul a fost publicat în "Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics".