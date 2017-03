Artistul britanic Ed Sheeran face istorie cu cel de-al treilea album al său

Artistul britanic Ed Sheeran face istorie cu cel de-al trei album al său, "÷" (Divide), care a devenit cel mai rapid vândut album al unui artist masculin din istorie, relatează The Independent.



"Divide" a debutat pe locul 1 în Official UK Album Charts, cu 672.000 de exemplare vândute în prima săptămână de la lansare.



Potrivit The Independent, "÷" este albumul cu cea mai rapidă vânzare din toate timpurile după "25", semnat de Adele şi "Be Here Now", al celor de la Oasis - fiind recompensat deja cu două discuri de platină.



Sheeran a obţinut, de asemenea, performanţa de a avea nouă cântece în clasamentul Official Singles Chart. În plus, în timp ce "Divide" ocupă prima poziţie în UK Albums Chart, cele două albume anterioare ale artistului, (Multiply) şi (Plus) pot fi regăsite pe primele cinci locuri, pe poziţia a patra, respectiv, a cincea.



Ed a devenit totodată primul artist cu toate piesele unui album în top 20, dar şi interpretul cu cele mai mari vânzări pe vinil într-o săptămână din ultimii 20 de ani.



Nu în ultimul rând, unul dintre primele sale două single-uri de pe album, "Shape Of You", a devenit recent cea mai ascultată piesă din istoria US Top 40, depăşind recordurile înregistrate de The Weeknd şi de Stormzy pe platformele de streaming.