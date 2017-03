Soţii Obama au semnat un contract cu editura Penguin Random House pentru a scrie două cărţi

Fostul preşedinte american Barack Obama şi soţia lui, Michelle, au semnat un contract cu editura Penguin Random House pentru a scrie două cărţi, informează News.ro. Potrivit Financial Times, drepturile de autor s-ar ridica la 60 de milioane de dolari.

Termenii financiari ai contractului prin care Penguin Random House a achiziţionat drepturile de publicare pe plan mondial pentru cele două cărţi nu au fost dezvăluiţi.

Dar, respectând practica din ultimii ani, soţii Obama intenţionează să doneze ”o parte considerabilă din redevenţele aferente drepturilor de autor unor organizaţii de caritate”, inclusiv pentru Obama Foundation, a precizat aceeaşi editură într-un comunicat.

Contractul a fost semnat la finalul unei licitaţii pasionante, în care ofertele pentru achiziţionarea drepturilor de publicare a celor două cărţi au depăşit 60 de milioane de dolari - o sumă record pentru autobiografiile unor preşedinţi americani -, a raportat Financial Times, citând surse implicate în dosarul tranzacţiei.

Prin comparaţie, fostul preşedinte democrat Bill Clinton a primit 15 milioane de dolari pentru drepturile aferente volumui său de memorii ”My Life” din 2004, pe care l-a publicat după ce a părăsit Casa Albă, în timp ce predecesorul lui Obama, republicanul George W. Bush, a primit 10 milioane de dolari pentru cartea lui intitulată ”Decision Points”, potrivit Financial Times. Aceste cărţi au fost publicate de editurile Knopf - o divizie a grupului Penguin Random House - respectiv Crown.

Editura Penguin Random House a publicat şi precedentele trei cărţi scrise de Barack Obama - ”Dreams of My Father”, ”The Audacity of Hope” şi ”Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters”.

Celebra editură nu a dezvăluit subiectele care vor fi abordate în cele două cărţi ce vor fi scrise de Barack şi Michelle Obama şi nici data la care aceste volume vor fi publicate. Potrivit presei americane, cărţile vor descrie perioada petrecută de soţii Obama la Casa Albă.