Cinci femei de la NASA au devenit vedete ale jocului LEGO

Cinci cercetătoare de la NASA, considerate pioniere în domeniul explorării spaţiale, au primit rara onoare de a fi imortalizate sub forma unor mici figurine din plastic, devenind astfel vedete ale jocului LEGO, informează CNN.



Compania LEGO a anunţat, marţi, că noul set de jucării al său va conţine reprezentări ale unora dintre femeile de la NASA care au jucat roluri esenţiale - deşi adeseori subapreciate - în programul american de explorare spaţială.



Noile figurine au fost realizate în cadrul seriei Lego Ideas, care permite fanilor să propună concepte şi idei pentru noile seturi de jucării ale companiei LEGO.



Noul set, intitulat ”Women of NASA”, a fost creat de Maia Weinstock, editor-adjunct la MIT News.



Printre noile figurine se află reprezentări din plastice ale lui Sally Ride, prima femeie americană care a ajuns în spaţiu; Nancy Grace Roman, căreia i se spune ”mama telescopului spaţial Hubble”; Mae Jemison, prima femeie afro-americană ajunsă pe orbită.



Celelalte două sunt Margaret Hamilton şi Katherine Johnson, ale căror cercetări au contribuit la succesul misiunilor pe Lună ale astronauţilor americani.



Compania LEGO a fost criticată în trecut pentru absenţa personajelor feminine din panoplia sa de jucării dedicate ştiinţelor.



Una dintre cele mai renumite critici, ce a fost preluată în presa internaţională, a fost formulată în 2014 de o fetiţă în vârstă de şapte ani.



”Tot ceea ce fac fetele voastre este să stea acasă, să meargă la culcare şi să facă cumpărături, nu au locuri de muncă. În schimb, băieţii au parte de aventuri, muncesc şi salvează oameni”, a scris Charlotte Benjamin, o fetiţă de 7 ani, într-o scrisoare adresată companiei LEGO.



LEGO a reacţionat imediat şi a lansat la puţin timp după aceea o ediţie limitată, ”Research Institute”, concepută de geofiziciana Ellen Koojman, în care apăreau trei cercetătoare, specializate în paleontologie, astronomie şi chimie.



Reprezentanţii LEGO afirmă că nu au stabilit deocamdată designul final şi preţul jucăriilor din setul ”Women of NASA”.



Noul set va fi lansat pe piaţă la sfârşitul anului 2017 sau la începutul anului 2018.