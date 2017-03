Actriţa Emma Watson a pozat topless pentru revista Vanity Fair

Actriţa Emma Watson, cunoscută pentru rolul Hermione din seria de filme Harry Potter, a pozat topless pentru cunoscuta revistă Vanity Fair, într-un pictorial îndrăzneţ, relatează publicaţia britanică The Sun.

Actriţa de 26 de ani pozează în ipostaze provocatoare, purtând doar un bolero alb croşetat, decupat în partea din faţă, şi o fustă de aceeaşi culoare, la care asortează o coafură scurtă, îndrăzneaţă.

Pentru coperta revistei, actriţa a optat însă pentru o apariţie mai cuminte, fiind fotografiată într-o rochie albă cu mâneci fronsate, zâmbind spre cameră.

În interviul ce însoţeşte pictorialul, Emma mărturiseşte că rolul său din "The Beauty and the Beast" (Frumoasa şi Bestia) a marcat "tranziţia" sa spre maturizarea ca femeie.

"Atunci când am terminat (Frumoasa şi Bestia), am simţit că am făcut tranziţia spre a fi o femeie pe ecrane", a povestit actriţa, cunoscută pentru vederile sale feministe.

Vorbind despre personajul principal, Belle, Emma a declarat că "deşi aceasta este în mod clar o prinţesă Disney, Belle nu este un personaj pasiv, ci unul responsabil de propriul destin".

De asemenea, actriţa a negat ideea că personajul său ar suferi de Sindromul Stockholm — sindrom în care victima unei răpiri dezvoltă sentimente de încredere sau de iubire faţă de răpitorul său — atunci când este închis într-un castel uriaş de către Bestie. "Într-un mod ciudat, ea se revoltă faţă de status quo-ul locului în care trăieşte, iar acest lucru m-am inspirat", a mărturisit Emma.